Эд Ширан готовится к рождению первенца - СМИ

Жена британского певца Эда Ширана находится на последнем месяце беременности.

Известный британский музыкант, обладатель “Грэмми“ Эд Ширан и его жена, бывшая хоккеистка Черри Сиборн впервые станут родители. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на инсайдеров.

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Как пишет издание, Ширан узнал о беременности супруги накануне католического Рождества, после чего решил взять творческую паузу. По информации СМИ 29-летний артист впервые станет отцом уже в конце августа.

Отметим, что именно карантин из-за коронавируса помог Черри до последнего месяца скрывать округлившийся животик. Сейчас пара в своем доме в Соффолке проводит последнюю подготовку к родам.

“Эд и Черри на седьмом небе от счастья. Они очень взволнованы, но держат все в тайне. Изоляция была прекрасным предлогом, но вещи становятся ближе, и волнение нарастает, поэтому они начали рассказывать друзьям и семье. Они как раз делают последние приготовления дома, и ребенок ожидается этим летом“, - сообщил инсайдер.

Эд Ширан и Черри Сиборн Getty Images

Напомним, ранее Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт рассекретили пол и имя новорожденного ребенка.

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