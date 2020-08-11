Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2020 года.

Какие голливудские актеры зарабатывают больше всех: Рейтинг Forbes Getty Images

Известный американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2020 года. Эксперты издания выяснили, какие 10 кинозвезд получили самые большие гонорары в период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года.

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ТОП-10 рейтинга, как и в прошлом году, возглавил американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала. За год он заработал 87,5 миллионов долларов.

Дуэйн "Скала" Джонсон Getty Images

На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров мира оказался канадец Райан Рейнольдс. Он стал богаче на 71,5 миллионов долларов.

Райан Рейнольдс Getty Images

Замыкает тройку лидеров американский актер Марк Уолберг. Он за год разбогател на 58 миллионов долларов.

Марк Уолберг Getty Images

В ТОП-10 самых высокооплачиваемых актеров также вошли:

4. Бен Аффлек (55 миллионов долларов)

5. Вин Дизель (54 миллионов долларов)

6. Акшай Кумар (48,5 миллионов долларов)

7. Лин-Мануэль Миранда (45,5 миллионов долларов)

8. Уилл Смит (44,5 миллионов долларов)

9. Адам Сэндлер (41 миллионов долларов)

10. Джеки Чан (40 миллионов долларов).

Напомним, что ранее были названы самые лучшие дебютные синглы всех времен.

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