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Вот это подарок!: Антонио Бандерас сообщил о заражении COVID-19 в свой юбилей

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В день своего 60-летия голливудский актер Антонио Бандерас рассказал, что накануне заболел коронавирусом.
Вот это подарок!: Антонио Бандерас сообщил о заражении COVID-19 в свой юбилей
Вот это подарок!: Антонио Бандерас сообщил о заражении COVID-19 в свой юбилей
instagram.com/antoniobanderasoficial

Известный испанский актер, режиссер и продюсер Антонио Бандерас шокировал подписчиков новой публикацией по случаю юбилея. В понедельник, 10 августа, в день своего 60-летия артист рассказал, что накануне заразился коронавирусом.

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В своем Твиттер-аккаунте Бандерас опубликовал черно-белое детское фото и дополнил его письмом, в котором сообщил о заражении COVID-19. Антонио признался, что чувствует себя неплохо и надеется на быстрое выздоровление. День рождения актеру пришлось отпраздновать в самоизоляции. 

“Хочу заявить, что сегодня, 10 августа, я вынужден отметить свое 60-летие на карантине после положительного результата теста на болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом. Хочу добавить, что я неплохо себя чувствую, ну просто устал немного больше, чем обычно, и уверен, что скоро вылечусь, следуя медицинским показаниям, которые, я надеюсь, позволят мне преодолеть инфекционный процесс, которым я страдаю, и многие люди на всей планете. Я воспользуюсь этой изоляцией, чтобы читать, писать, отдыхай и продолжай строить планы, чтобы начать придавать смысл моим 60 годам“, - поделился Бандерас.

Антонио Бандерас в детстве
Антонио Бандерас в детстве
twitter.com/antoniobanderas

Антонио Бандерас сообщил о заражении COVID-19 в свой юбилей
Антонио Бандерас сообщил о заражении COVID-19 в свой юбилей
twitter.com/antoniobanderas

Ранее сообщалось, что Антонио Бандерас стал лучшим актером 2019 года.

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Теги: Антонио Бандерас
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Источник: Ivоna bigmir)net

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