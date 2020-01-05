Национальное общество кинокритиков США подвело итоги 2019 года.

Антонио Бандерас стал актером года ivona.bigmir)net

Антонио Бандерас стал актером 2019 года по версии NSFC. В субботу, 4 января, Национальное общество кинокритиков США (NSFC) в 54-й раз за свою историю подвело тоги ушедшего года.

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Так, лучшим актером минувшего года назван Антонио Бандерас за роль в драме Педро Альмодовара “Боль и слава“, а актрисой года стала американка Мэри Кэй Плэйс, которая сыграла в драматическом фильме “Дайан“.

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Звание лучшего актера второго плана досталось лауреату многочисленных кинопремий Брэду Питту. Кинокритики по достоинству оценили роль Клиффа Бута, которого актер сыграл в драмедии Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде“.

Лучшей актрисой второго плана признали Лору Дерн за ее роль в комедийной драме “Брачная история“ и ленте “Маленькие женщины“.

Напомним, что недавно эксперты назвали самые ожидаемые семейные фильмы 2020 года.

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