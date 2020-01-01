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Украинскую топ-модель избили на турецком пляже

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Дарья Кирилюк показала жуткие фото с окровавленным лицом.
Украинскую топ-модель избили на турецком пляже
Украинскую топ-модель избили на турецком пляже
instagram.com/dariakyryliuk

На украинскую модель Дарью Кирилюк, которая покорила подиумы США и Франции, напали во время ее отдыха на одном из турецких пляжей. Об инциденте сообщила сама манекенщица на своей странице в Инстаграм.

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По словам Дарьи, на нее, ее возлюбленного и нескольких друзей набросились охранники из службы безопасности пляжа Момо, что находится в Чешме. Свой пост 24-летняя девушка сопроводила снимком, где она запечатлена с окровавленным лицом.

“Я не хочу молчать и рассказывать историю, что случилось со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали. Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло!“, - написала Кирилюк.

Дарью Кирилюк избили на турецком пляже
Дарью Кирилюк избили на турецком пляже
Скриншот

Позже стало известно, что владелец пляжа Бурак Бешер обвинил модель в клевете. Мужчина утверждает, что конфликт возник между двумя компаниями на пляже. У друзей Дарьи завязалась драка с другими посетителями, якобы из-за того, что компания манекенщицы бросалась льдом. Охранники вынуждены были их разнимать.

Ранее сообщалось, что Jerry Heil подает в суд на певца FAYNYY из-за трека “Не Яна“.

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Теги: Дарья Кирилюк, скандал
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Источник: Ivоna bigmir)net

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