Певица Jerry Heil подает в суд: В чем причина

24-летняя артистка будет судиться с FAYNYY из-за трека "Не Яна".

Украинская певица, блогер и участница Нацотбора на “Евровидение 2020“ Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, подает в суд на исполнителя FAYNYY. О своем намерении 24-летняя артистка сообщила на официальной странице в Инстаграм.

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Причиной стал трек “Не Яна“, который вышел 2 июля в дебютном альбоме музыканта - “Хамелеон“. Отметим, что в припеве нашумевшего хита FAYNYY заявляет, что хочет “тр*хнути Джеррі Хейл“.

“Як я і писала, трек з приспівом “трахнути JH“ я благополучно ігнорувала, поки мене не почали запалювати інфою про нього. Але цього для хайпу було мало, тому виконавець вирішив поставити його на рекламу! Що далі? Хлопець написав в сторіз, що якщо я не відреагую, він напише ще таких чудесних тречків! Але що сталося після моєї реакції? Чувак зняв відео, де каже, що НЕ ЦЕ мав на увазі, аргументувавши це неоспоримим фактом типу: “замініть “трахнути“ на “поцілувати“ - і у пісні набагато приємніший сенс. КЕП, ТОЧНО! А якщо змінити “трахнути“ на “покатати на велику“, виходить ще якийсь додатковий сенс😱 Він заспівав те, що написав. Це не прямий ефір - на створення треку у людини йде час, і його достатньо, щоб усвідомити слова, які виконуєш“, - написала Jerry Heil.

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Певица добавила, что она сильная и умеет прощать. Однако, она хочет защитить других женщин, которые подвергались сексуальным домогательствам.

“Мені пофіг. Бо я зараз сильна, загартована і вмію пробачати людей, які поки не розуміють певних речей - я сама тупа в багатьох питаннях! Але. Я яскраво пам’ятаю, як боялася ходити вулицями свого міста, бо в 13 років отримувала листи сексуального характера від сусіда. Як неодноразово прямо серед вулиці отримувала ляпаса по дупі від проїжджаючих повз крутих васильківських наїзників мотороллерів. Пам’ятаю, як боїшся підняти очі, коли йдеш вулицею, бо компанія зліва вважає, що “кскскс“ - чудовий спосіб тебе покликати. Таких ситуацій сталося з сотню лише зі мною. Але таких випадків - мільйони з мільярдами дівчат у світі! І тепер це саме відбувається в інтернеті. І виходить, можна навіть пісні такі випускати! Чувак хоче хайпувати, я його не осуджую. Мені не подобається використання жіночої сексуальності для хайпу, та на жаль, немає поки жодної статті, яка би змусила його подумати над тим, ЩО він сказав“.

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Jerry Heil отметила, что вынуждена перед подачей иска проинформировать FAYNYY и попросить удалить трек из Сети и снять видео-извинение. К своему посту она прикрепила сообщение-требование.

“За процедурою, я змушена перед поданням позову проінформувати @faynyy про мої наміри і попросити видалити трек з усіх платформ і зняти відео-вибачення. Наголошую: конкретно я не ображена. Мені важливо, щоб цей випадок став прецедентом і щоб соціум перестав вважати, що говорити так з НЕЗНАЙОМОЮ дівчиною - це ок! Слова мають значення“.

Певица Jerry Heil подает в суд скриншот

Напомним, ранее Jerry Heil провела экскурсию по новой квартире.

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