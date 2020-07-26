Счастливая TARABAROVA станцевала в свой день рождения
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Сегодня, 26 июля, певица TARABAROVA, которая ждет еще одного ребенка, отмечает свой день рождения. В этом году артистке исполняется 30 лет. По этому поводу она опубликовала праздничное видео в своем Инстаграм.
В коротком ролике Тарабарова радостно танцует под известный хит. На ней длинное голубое платье с открытыми плечами.
Happy 30 to me! Влетаю в свой День Рождения счастливая! Четко поняла: все зависит только от меня и моего настроения. Рожать людей, рожать музыку и петь для вас мне кайф, как нравится, - написала артистка в посте.
Happy 30 to me 💃🏻 Влітаю в свій День Народження 🚀 щаслива 👌🏻 ⠀ Чітко зрозуміла: все залежить тільки від мене та мого настрою 😂👌🏻 народжувати людей, народжувати музику і співати для вас мені кайф, як подобається 🌞 ⠀ Люблю і ціную кожного 🤍 ⠀ #happy #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
Поклонники певицы не остались в стороне и засыпали кумира поздравлениями и комплиментами:
- "Оставайтесь такой же невероятной и чудесной крошкой".
- "Ви такі сонячні, неймовірні!"
- "Человек-огонек! С днем рождения".
Ранее мы писали, что беременная Tarabarova снялась топлес в новой семейной фотосессии.
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