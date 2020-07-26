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Счастливая TARABAROVA станцевала в свой день рождения

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26 июля певица празднует 30-летие.
Счастливая TARABAROVA станцевала в свой день рождения
Счастливая TARABAROVA станцевала в свой день рождения
instagram.com/tarabarova/

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Сегодня, 26 июля, певица TARABAROVA, которая ждет еще одного ребенка, отмечает свой день рождения. В этом году артистке исполняется 30 лет. По этому поводу она опубликовала праздничное видео в своем Инстаграм.

В коротком ролике Тарабарова радостно танцует под известный хит. На ней длинное голубое платье с открытыми плечами.

Happy 30 to me! Влетаю в свой День Рождения счастливая! Четко поняла: все зависит только от меня и моего настроения. Рожать людей, рожать музыку и петь для вас мне кайф, как нравится, - написала артистка в посте.

Поклонники певицы не остались в стороне и засыпали кумира поздравлениями и комплиментами:

  • "Оставайтесь такой же невероятной и чудесной крошкой".
  • "Ви такі сонячні, неймовірні!"
  • "Человек-огонек! С днем рождения".

Ранее мы писали, что беременная Tarabarova снялась топлес в новой семейной фотосессии.

 

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Теги: TARABAROVA, певица, беременная
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