Беременная TARABAROVA поделилась трогательными семейными кадрами
Украинская певица, финалистка “Фабрики звезд 2“ и бывшая солистка поп-группы Real O Светлана Тарабарова (TARABAROVA), которая вскоре станет мамой во второй раз, поделилась с поклонниками кадрами из семейной фотосессии.
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После премьеры хита “Крила“, артистка решила рассказать кто для нее является “крильями“. На своей странице в Инстаграм звезда запостила несколько черно-белых снимков с прогулки с мужем Алексеем и сыном Иваном. На снимках счастливая Светлана с округлившимся животом наблюдает, как играют ее самые близкие люди.
“Мої крила - це ті, кого люблю.
Моя родина, мої чоловіки 💪🏻
Мої батьки та Музика, яку ми разом з вами створюємо кожного дня.. “, - подписала фото исполнительница.
Напомним, ранее TARABAROVA призналась, на что потратила первую зарплату.
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