Беременная TARABAROVA поделилась трогательными семейными кадрами

Певица похвасталась фотосессией с мужем и сыном.

Украинская певица, финалистка “Фабрики звезд 2“ и бывшая солистка поп-группы Real O Светлана Тарабарова (TARABAROVA), которая вскоре станет мамой во второй раз, поделилась с поклонниками кадрами из семейной фотосессии.

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После премьеры хита “Крила“, артистка решила рассказать кто для нее является “крильями“. На своей странице в Инстаграм звезда запостила несколько черно-белых снимков с прогулки с мужем Алексеем и сыном Иваном. На снимках счастливая Светлана с округлившимся животом наблюдает, как играют ее самые близкие люди.

“Мої крила - це ті, кого люблю.

Моя родина, мої чоловіки 💪🏻

Мої батьки та Музика, яку ми разом з вами створюємо кожного дня.. “, - подписала фото исполнительница.

TARABAROVA поделилась трогательными семейными кадрами скриншот

TARABAROVA поделилась трогательными семейными кадрами скриншот

TARABAROVA поделилась трогательными семейными кадрами скриншот

TARABAROVA поделилась трогательными семейными кадрами скриншот

Напомним, ранее TARABAROVA призналась, на что потратила первую зарплату.

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