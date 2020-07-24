Правда об отношениях с миллионером и новый герой: что мы увидим в 8 выпуске «Наречена для тата»
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Героиню Таню ждет откровенный разговор с экс-супругой Дениса. Почему отношения с папой-миллионером – далеко не сахар? А также не пропустите – знакомство еще одной новоиспеченной пары!
Экс-супруга Дениса – Настя – признается, почему случился разрыв отношений в их паре. С одной из черт характера мужчины девушке сложно было ужиться. Какой именно? И в чем же причина расставания, по мнению бывшей?
«Мне кажется, Настя перегнула», – поделится Таня.
«Я вел разгульный образ жизни», – признается Максим.
Риту такое откровение смутит. Готов ли мужчина меняться ради новых отношений?
«У меня была удачная семейная жизнь, просто она закончилась. Хочу начать заново, но так, чтобы она не заканчивалась», – скажет Станислав.
Мужчина работает спортивным реабилитологом, поэтому начнет знакомство с потенциальной невестой сразу с козырей, предложив сделать ей массаж... Каким будет первое впечатление от встречи? Не пропустите!
Смотрите 8 выпуск романтического реалити «Наречена для тата» сегодня, 24 июля в 19:00, на СТБ!
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