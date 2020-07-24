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Правда об отношениях с миллионером и новый герой: что мы увидим в 8 выпуске «Наречена для тата»

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Сегодня, 24 июля, в 19:00 на СТБ - 8 выпуск романтического реалити «Наречена для тата-3».
Правда об отношениях с миллионером и новый герой: что мы увидим в 8 выпуске «Наречена для тата»
Правда об отношениях с миллионером и новый герой: что мы увидим в 8 выпуске «Наречена для тата»
Пресс-служба

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Героиню Таню ждет откровенный разговор с экс-супругой Дениса. Почему отношения с папой-миллионером – далеко не сахар? А также не пропустите – знакомство еще одной новоиспеченной пары!

Экс-супруга Дениса – Настя – признается, почему случился разрыв отношений в их паре. С одной из черт характера мужчины девушке сложно было ужиться. Какой именно? И в чем же причина расставания, по мнению бывшей?

«Мне кажется, Настя перегнула», – поделится Таня.

Правда об отношениях с миллионером и новый герой: что мы увидим в 8 выпуске «Наречена для тата»
Правда об отношениях с миллионером и новый герой: что мы увидим в 8 выпуске «Наречена для тата»
Пресс-служба
Максим, который только начал свою историю в проекте, решит подкупить Риту оригинальной идеей свидания в оранжерее, где устроит девушке фотосессию. Во время общения мужчина решит рассказать ей о том, что никогда не был обделен женским вниманием.

«Я вел разгульный образ жизни», – признается Максим.

Риту такое откровение смутит. Готов ли мужчина меняться ради новых отношений?

Кроме того, телезрители познакомятся с новым одиноким папой – 38-летним Станиславом, который воспитывает 5-летнюю дочь Софию.

«У меня была удачная семейная жизнь, просто она закончилась. Хочу начать заново, но так, чтобы она не заканчивалась», – скажет Станислав. 

Мужчина работает спортивным реабилитологом, поэтому начнет знакомство с потенциальной невестой сразу с козырей, предложив сделать ей массаж... Каким будет первое впечатление от встречи? Не пропустите!

Смотрите 8 выпуск романтического реалити «Наречена для тата» сегодня, 24 июля в 19:00, на СТБ!

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Теги: Наречена для тата, Наречена для тата 3 сезон, СТБ
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Источник: IVONA)bigmir.net

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