Сегодня, 24 июля, в 19:00 на СТБ - 8 выпуск романтического реалити «Наречена для тата-3».

Правда об отношениях с миллионером и новый герой: что мы увидим в 8 выпуске «Наречена для тата» Пресс-служба

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Героиню Таню ждет откровенный разговор с экс-супругой Дениса. Почему отношения с папой-миллионером – далеко не сахар? А также не пропустите – знакомство еще одной новоиспеченной пары!

Экс-супруга Дениса – Настя – признается, почему случился разрыв отношений в их паре. С одной из черт характера мужчины девушке сложно было ужиться. Какой именно? И в чем же причина расставания, по мнению бывшей?

«Мне кажется, Настя перегнула», – поделится Таня.

Правда об отношениях с миллионером и новый герой: что мы увидим в 8 выпуске «Наречена для тата» Пресс-служба

«Я вел разгульный образ жизни», – признается Максим.

Максим, который только начал свою историю в проекте, решит подкупить Риту оригинальной идеей свидания в оранжерее, где устроит девушке фотосессию. Во время общения мужчина решит рассказать ей о том, что никогда не был обделен женским вниманием.

Риту такое откровение смутит. Готов ли мужчина меняться ради новых отношений?

«У меня была удачная семейная жизнь, просто она закончилась. Хочу начать заново, но так, чтобы она не заканчивалась», – скажет Станислав.

Кроме того, телезрители познакомятся с новым одиноким папой – 38-летним Станиславом, который воспитывает 5-летнюю дочь Софию.

Мужчина работает спортивным реабилитологом, поэтому начнет знакомство с потенциальной невестой сразу с козырей, предложив сделать ей массаж... Каким будет первое впечатление от встречи? Не пропустите!

Смотрите 8 выпуск романтического реалити «Наречена для тата» сегодня, 24 июля в 19:00, на СТБ!

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