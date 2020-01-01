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"Наречена для тата": Финал самой эмоциональной пары и герой-миллионер

Спецтема: ТВ и телешоу
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Что мы увидим в 6 выпуске реалити-шоу.
"Наречена для тата": Финал самой эмоциональной пары и герой-миллионер
"Наречена для тата": Финал самой эмоциональной пары и герой-миллионер
Пресс-служба

Сегодня, 10 июля в 19:00, на СТБ выйдет шестой выпуск романтического реалити “Наречена для тата“. Зрителей ждет знакомство с новым героем, отцом-миллионерам, а также финальное решение самой эмоциональной пары сезона – Игоря и Инна.

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В этот раз шаг к сближению сделает Инна. Девушка устроит для своего потенциального жениха приятный сюрприз в виде пикантной фотосессии!

Игорь и Инна
Игорь и Инна
Пресс-служба

“Это будет достаточно откровенная фотосессия. Мне кажется, это хороший ход для развития отношений“, – объяснит идею свидания Инна.

Смелые образы, прикосновения и сильное притяжение... Однако сможет ли сближение перекрыть все те ссоры и недопонимания, которые были в паре раньше? Уже сегодня Игорь и Инна сделают окончательный выбор – дать друг другу шанс на общее будущее или попрощаться.

Рома устроит для Юли особенный сюрприз – прогулку по городу на троллейбусе, который будет в личном распоряжении пары.

“Я бы хотел продлить ощущение романтики. По нашему маршруту подготовлены сюрпризы“, – признается герой.

Роман и Юля
Роман и Юля
Пресс-служба

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В разговоре всплывёт тема, которая очень волнует Юлю – знакомство сыновей. Рома заметит, что девушка не спешит везти ребенка в его город. В чем причина? И сможет ли пара найти компромисс?

Построить отношения в проекте попробует 33-летний папа-миллионер Денис.

“Я считаю себя успешным человеком. В 27 лет заработал первый миллион“, – отметит мужчина. 

Целеустремлённый бизнесмен уже многого достиг в жизни, однако по-настоящему счастливым его сделает только любовь. Сможет ли он встретить ее в проекте?

Смотрите шестой выпуск романтического реалити “Наречена для тата“ сегодня, 10 июля в 19:00, на СТБ.

Ранее стало известно имя второго судьи проекта “Танцы со звездами 2020“.

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Теги: Наречена для тата
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Источник: ivona)bigmir.net

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