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Деми Ловато объявила о помолвке с актером Максом Эрихом

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Певица показала дорогое помолвочное кольцо.
Деми Ловато объявила о помолвке с актером Максом Эрихом
Деми Ловато объявила о помолвке с актером Максом Эрихом
instagram.com/ddlovato

Известная американская певица и актриса Деми Ловато, которая два года наза попала в больницу из-за передозировки наркотиками, сообщила поклонникам о переменах в личной жизни. Артистка получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, звезды сериала “Молодые и дерзкие“ Макса Эриха.

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О радостном событии 27-летняя исполнительница рассказала на своей странице в Инстаграм. Деми опубликовала несколько романтических пляжных кадров с будущим 29-летним мужем, а также продемонстрировала роскошное помолвочное кольцо.

“Когда я была маленькой, мой родной папа всегда называл меня своим “маленьким партнером“ - это могло бы звучать странно без его южного ковбойского акцента. Для меня это имело смысл. И сейчас это слово снова имеет смысл, но сегодня я официально стану партнером другого человека. Макс Эрих, я поняла, что люблю тебя в тот момент, когда встретила тебя. Это было что-то, что я не могу описать никому, кто не испытал это на собственном опыте, но, к счастью, ты тоже это почувствовал... Я никогда не чувствовала себя столь безоговорочно любимой кем-то в моей жизни (кроме моих родителей). Ты никогда не заставляешь меня быть кем-то другим. Но ты заставляешь меня хотеть быть лучшей версией себя. Для меня большая честь принять твое предложение. Я люблю тебя больше, чем может выразить подпись, но я в восторге, что создам семью и жизнь с тобой. Я люблю тебя всегда, мой малыш. Мой партнер. За наше будущее!!!! 😩😭❤️😍“, - говорится в сообщении.

Деми Ловато объявила о помолвке с актером Максом Эрихом
Деми Ловато объявила о помолвке с актером Максом Эрихом
Скриншот

Деми Ловато объявила о помолвке с актером Максом Эрихом
Деми Ловато объявила о помолвке с актером Максом Эрихом
Скриншот

Деми Ловато объявила о помолвке с актером Максом Эрихом
Деми Ловато объявила о помолвке с актером Максом Эрихом
Скриншот

Деми Ловато объявила о помолвке с актером Максом Эрихом
Деми Ловато объявила о помолвке с актером Максом Эрихом
Скриншот

Деми Ловато объявила о помолвке с актером Максом Эрихом
Деми Ловато объявила о помолвке с актером Максом Эрихом
Скриншот

Ранее сообщалось, что экс-“ВИА Гра“ Анна Седокова в третий раз выходит замуж.

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Теги: Деми Ловато
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Источник: ivona)bigmir.net

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