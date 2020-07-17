Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Тина Кароль показала, как носить брючный костюм

Комментариев: 0
Певица очаровала поклонников стильным луком.
Тина Кароль показала, как носить брючный костюм - фото
Тина Кароль показала, как носить брючный костюм - фото
ivona bigmir)net

Читай также: Тина Кароль призналась, что мечтает купить дом в карпатском поселке

Украинская певица Тина Кароль доказала, что может выглядеть женственно не только в платье, но и в брючном костюме. Артистка продемонстрировала стильный образ на мероприятии, посвященном празднованию 15 дня рождения программы «Світське життя». 

Фотография, на которой Кароль запечатлена в модном наряде была опубликована в фан-аккаунте народной любимицы в Инстаграм.

Тина сочетала костюм с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке, красивой укладкой и красной помадой.

Напомним, что недавно Тина Кароль засветила грудь в откровенном наряде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Тина Кароль, певица
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь