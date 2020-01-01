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"Платье странное": Тина Кароль засветила грудь в откровенном наряде

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Звезда появилась на публике в дизайнерском наряде - и возмутила Сеть .

"Платье странное": Тина Кароль засветила грудь в откровенном наряде
instagram.com/_fantina

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Певица Тина Кароль, которая часто появляется на публике в экстравагантных нарядах, удивила Сеть слишком откровенным аутфитом.

На фан-страничке певицы в Инстаграм появилась серия фото со съемок, на которых Тина засветилась в длинном голубом платье с глубоким вырезом, в котором видна грудь певицы.

Бесподобная Тина Кароль в платье от Эльвиры Гасановой #Gasanova на концерте в честь 15-летия программы #світськежиття с Катей Осадчей 😍, - написали в публикации.

"Платье странное": Тина Кароль засветила грудь в откровенном наряде
instagram.com/_fantina

"Платье странное": Тина Кароль засветила грудь в откровенном наряде
instagram.com/_fantina

"Платье странное": Тина Кароль засветила грудь в откровенном наряде
instagram.com/_fantina

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Фолловеры по-разному отреагировали на наряд, часть комментариев оказались негативными:

  • Платье какое то странное,😏
  • Платье восхитительное!!!!!! А вот декольте нужно бы поменьше....
  • Все образы Тины были ТОР! Но этот.... 😬
  • Всегда красивая даже в таком странном мягко скажем наряде, вот уж точно красоту ничем не испортить
  • Какое то шелковое постельное, что за платье👎, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль запела с Саниной хит Тату.

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Теги: тина кароль, наряды звезд, пикантные
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Источник: IVONA)bigmir.net

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