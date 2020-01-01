Звезда появилась на публике в дизайнерском наряде - и возмутила Сеть .

"Платье странное": Тина Кароль засветила грудь в откровенном наряде instagram.com/_fantina

Читай также: “Ну почему в лифчике?“: 44-летняя Могилевская возмутила Сеть пикантным нарядом

Певица Тина Кароль, которая часто появляется на публике в экстравагантных нарядах, удивила Сеть слишком откровенным аутфитом.

На фан-страничке певицы в Инстаграм появилась серия фото со съемок, на которых Тина засветилась в длинном голубом платье с глубоким вырезом, в котором видна грудь певицы.

Бесподобная Тина Кароль в платье от Эльвиры Гасановой #Gasanova на концерте в честь 15-летия программы #світськежиття с Катей Осадчей 😍, - написали в публикации.

"Платье странное": Тина Кароль засветила грудь в откровенном наряде instagram.com/_fantina

"Платье странное": Тина Кароль засветила грудь в откровенном наряде instagram.com/_fantina

"Платье странное": Тина Кароль засветила грудь в откровенном наряде instagram.com/_fantina

Читай также: Тина Кароль восхитила смелым образом в бюстгальтере

Фолловеры по-разному отреагировали на наряд, часть комментариев оказались негативными:

Платье какое то странное,😏

Платье восхитительное!!!!!! А вот декольте нужно бы поменьше....

Все образы Тины были ТОР! Но этот.... 😬

Всегда красивая даже в таком странном мягко скажем наряде, вот уж точно красоту ничем не испортить

Какое то шелковое постельное, что за платье👎, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль запела с Саниной хит Тату.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.