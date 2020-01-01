"Платье странное": Тина Кароль засветила грудь в откровенном наряде
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Певица Тина Кароль, которая часто появляется на публике в экстравагантных нарядах, удивила Сеть слишком откровенным аутфитом.
На фан-страничке певицы в Инстаграм появилась серия фото со съемок, на которых Тина засветилась в длинном голубом платье с глубоким вырезом, в котором видна грудь певицы.
Бесподобная Тина Кароль в платье от Эльвиры Гасановой #Gasanova на концерте в честь 15-летия программы #світськежиття с Катей Осадчей 😍, - написали в публикации.
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Фолловеры по-разному отреагировали на наряд, часть комментариев оказались негативными:
- Платье какое то странное,😏
- Платье восхитительное!!!!!! А вот декольте нужно бы поменьше....
- Все образы Тины были ТОР! Но этот.... 😬
- Всегда красивая даже в таком странном мягко скажем наряде, вот уж точно красоту ничем не испортить
- Какое то шелковое постельное, что за платье👎, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Тина Кароль запела с Саниной хит Тату.
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