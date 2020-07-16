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Мадонна показала снимок с молодым возлюбленным

Комментариев: 2
Певица разместила провокационное фото в Инстаграм.
Мадонна показала снимок с молодым возлюбленным
Мадонна показала снимок с молодым возлюбленным
ivona bigmir)net

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Бойфренд мадонны младше певицы на 34 года. В Сети роман пары восприняли с критикой, но, похоже, самих влюбленных это нисколько не волнует. Накануне певица опубликовала фото с танцором своего балета Ахламаликом Уильямсом на странице в Инстаграм.

Во время карантина Мадонна нашла время для реабилитации после серьезной травмы колена, которую она получила на одном из концертов шоу Madame X. В последнее время звезда передвигается на костылях, ведь последствия ощутимы до сих пор. Поэтому певица выполняет упражнения для растяжки позвоночника, в чем ей помогает молодой бойфренд.

Поп дива показала в сети фото, на котором она наклонилась вниз и уперлась руками в пол. Ахламалик Уильямс в это время поддерживал ее сзади за талию.

Реабилитация не должна быть скучной, - подписала снимок Мадонна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rehab doesn’t have to be boring..............😂 @ahla_malik

Публикация от Madonna (@madonna)

Ранее сообщалось, что Мадонна удивила фанов обнаженным снимком с костылем.

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Теги: Мадонна, певица
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.07.2020, 14:22
Оценка:  0
гость
Ямайка рулит или откуда оно там,но если старушка башляет, то почему бы и нет ,хотя лично я на сторонник когда нигеры трахают белых женщин...
Глод    19.07.2020, 14:08
Оценка:  0
Глод
Главное, что им хорошо вместе. И наплевать на мнение критиков.
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