Мадонна показала снимок с молодым возлюбленным
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Бойфренд мадонны младше певицы на 34 года. В Сети роман пары восприняли с критикой, но, похоже, самих влюбленных это нисколько не волнует. Накануне певица опубликовала фото с танцором своего балета Ахламаликом Уильямсом на странице в Инстаграм.
Во время карантина Мадонна нашла время для реабилитации после серьезной травмы колена, которую она получила на одном из концертов шоу Madame X. В последнее время звезда передвигается на костылях, ведь последствия ощутимы до сих пор. Поэтому певица выполняет упражнения для растяжки позвоночника, в чем ей помогает молодой бойфренд.
Поп дива показала в сети фото, на котором она наклонилась вниз и уперлась руками в пол. Ахламалик Уильямс в это время поддерживал ее сзади за талию.
Реабилитация не должна быть скучной, - подписала снимок Мадонна.
Ранее сообщалось, что Мадонна удивила фанов обнаженным снимком с костылем.
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