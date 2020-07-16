Мадонна показала снимок с молодым возлюбленным

Певица разместила провокационное фото в Инстаграм.

Читай также: Мадонна объяснила, почему больше не намерена соблюдать карантин

Бойфренд мадонны младше певицы на 34 года. В Сети роман пары восприняли с критикой, но, похоже, самих влюбленных это нисколько не волнует. Накануне певица опубликовала фото с танцором своего балета Ахламаликом Уильямсом на странице в Инстаграм.

Во время карантина Мадонна нашла время для реабилитации после серьезной травмы колена, которую она получила на одном из концертов шоу Madame X. В последнее время звезда передвигается на костылях, ведь последствия ощутимы до сих пор. Поэтому певица выполняет упражнения для растяжки позвоночника, в чем ей помогает молодой бойфренд.

Поп дива показала в сети фото, на котором она наклонилась вниз и уперлась руками в пол. Ахламалик Уильямс в это время поддерживал ее сзади за талию.

Реабилитация не должна быть скучной, - подписала снимок Мадонна.

Ранее сообщалось, что Мадонна удивила фанов обнаженным снимком с костылем.