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Мадонна удивила фанов обнаженным снимком с костылем

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61-летняя певица позировала топлес.
Мадонна удивила фанов обнаженным снимком с костылем
Мадонна удивила фанов обнаженным снимком с костылем
GettyImages

Легендарная американская исполнительница, обладательница семи премий “Грэмми“ Мадонна удивила подписчиков провокационной публикацией в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм 61-летняя знаменитость разместила откровенный кадр, сделанный возле зеркала на кухне. На фото певица запечатлена топлес и без макияжа. С одежды на ней только панама и черные трусы. Правой рукой она опирается на костыль, а  левой прикрывает обнаженную грудь. 

“У каждого есть свой костыль“, - подписала пикантный кадр Мадонна.

Мадонна удивила фанов обнаженным снимком с костылем
Мадонна удивила фанов обнаженным снимком с костылем
скриншот

Отметим, что в марте Мадонна упала на сцене. После чего певица перенесла операцию по удалению хряща.

Напомним, ранее Мадонна на костылях присоединилась к маршу против расизма.

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Теги: Мадонна
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Источник: ivona)bigmir.net

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