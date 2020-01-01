61-летняя певица позировала топлес.

Легендарная американская исполнительница, обладательница семи премий “Грэмми“ Мадонна удивила подписчиков провокационной публикацией в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм 61-летняя знаменитость разместила откровенный кадр, сделанный возле зеркала на кухне. На фото певица запечатлена топлес и без макияжа. С одежды на ней только панама и черные трусы. Правой рукой она опирается на костыль, а левой прикрывает обнаженную грудь.

“У каждого есть свой костыль“, - подписала пикантный кадр Мадонна.

Мадонна удивила фанов обнаженным снимком с костылем скриншот

Отметим, что в марте Мадонна упала на сцене. После чего певица перенесла операцию по удалению хряща.

Напомним, ранее Мадонна на костылях присоединилась к маршу против расизма.

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