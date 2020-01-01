По результатам анализа в крови у поп-певицы нашли антитела к новому коронавирусу.

Мадонна объяснила, почему больше не намерена соблюдать карантин .instagram.com/madonna

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Все это время 61-летняя Мадоання соблюдала самоизоляцию в своем поместье в Лондоне с детьми и бойфрендом. В своем «Инстаграме» в видеоролике с подписью «Карантинные дневники №14», артистка призналась, что у нее в крови найдены антитела к новому коронавирусу,

На днях я сдала тест, и оказалось, что у меня есть антитела

Она добавила, что в связи с этим планирует провести некоторое время вне дома.

Так что завтра я просто отправлюсь на долгую прогулку на машине, открою окна и буду дышать коронавирусным воздухом. Вот так. Надеюсь, будет солнечно

Ранее мы писали, что Мадонна показала своего бойфренда.