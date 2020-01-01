Актриса скрывала беременность от публики.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил снова стали родителями ivona bigmir)net

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Знаменитости Джастин Тимберлейк и Джессика Бил снова стали родителями. Пара воспитывает пятилетнего сына Сайласа, а теперь их звездная семья пополнилась еще одним малышом.

По сообщениям СМИ, 38-летняя Джессика родила мальчика. Случилось это в начале текущей недели, сообщает источник Daily Mail.

Звездные супруги держали в секрете грядущее пополнение в семье. Последний их выход в свет был в феврале этого года. Пара посетила премьерный показ третьего сезона сериала “Грешница“ в Западном Голливуде.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк вместе с 2007 года. Они воспитывают сына Сайласа Рэндалла Тимберлейка, который родился в 2015 году.

Ранее мы писали, что Джессика Бил впервые опубликовала фото с мужем после слухов о его измене.