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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил снова стали родителями

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Актриса скрывала беременность от публики.
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил снова стали родителями
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил снова стали родителями
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Знаменитости Джастин Тимберлейк и Джессика Бил снова стали родителями. Пара воспитывает пятилетнего сына Сайласа, а теперь их звездная семья пополнилась еще одним малышом.

По сообщениям СМИ, 38-летняя Джессика родила мальчика. Случилось это в начале текущей недели, сообщает источник Daily Mail.

Звездные супруги держали в секрете грядущее пополнение в семье. Последний их выход в свет был в феврале этого года. Пара посетила премьерный показ третьего сезона сериала “Грешница“ в Западном Голливуде. 

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк вместе с 2007 года. Они воспитывают сына Сайласа Рэндалла Тимберлейка, который родился в 2015 году.

Ранее мы писали, что Джессика Бил впервые опубликовала фото с мужем после слухов о его измене.

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Теги: Джастин Тимберлейк, Джессика Бил, беременность
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