Певица Сиара объявила о третьей беременности

34-летняя исполнительница в третий раз станет мамой.

Американская певица, модель и актриса Сиара и ее супруг, игрок в поло Рассел Кэррингтон Уилсон снова станут родителями. Пара ожидает на появление второго общего ребенка.

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Так, на странице Сиары в Инстаграм появилось фото, где она позирует на скале в купальнике и демонстрирует округлившийся живот.

“Номер 3“, - лаконично подписала кадр певицы.

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Отметим, что для 34-летней артистки это уже третья беременность. Вместе с 31-летним Уилсоном она воспитывает 2-летнюю дочь Сиенну Принсесс. Кроме того, у Сиары есть 5-летний сын Фьючер Захир от отношений с рэпером Фьючером.

Ранее мы писали, что звезду сериала “Сплетница“ Лейтон Мистер заподозрили во второй беременности.

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