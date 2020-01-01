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Певица Сиара объявила о третьей беременности

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34-летняя исполнительница в третий раз станет мамой.
Певица Сиара объявила о третьей беременности
Певица Сиара объявила о третьей беременности
Getty Images

Американская певица, модель и актриса Сиара и ее супруг, игрок в поло Рассел Кэррингтон Уилсон снова станут родителями. Пара ожидает на появление второго общего ребенка.

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Так, на странице Сиары в Инстаграм появилось фото, где она позирует на скале в купальнике и демонстрирует округлившийся живот. 

“Номер 3“, - лаконично подписала кадр певицы.

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Отметим, что для 34-летней артистки это уже третья беременность. Вместе с 31-летним Уилсоном она воспитывает 2-летнюю дочь Сиенну Принсесс. Кроме того, у Сиары есть 5-летний сын Фьючер Захир от отношений с рэпером Фьючером.

Ранее мы писали, что звезду сериала “Сплетница“ Лейтон Мистер заподозрили во второй беременности.

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Теги: Сиара
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Источник: Ivоna bigmir)net

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