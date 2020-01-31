Джессика Билл трогательно поздравила Джастина Тимберлейка с днем рождения.

Джессика Бил впервые опубликовала фото с мужем после слухов о его измене instagram.com/jessicabiel

В пятницу, 31 января, американский исполнитель и актер Джастин Тимберлейк отметил 39-й день рождения. По случаю праздника его супруга, актриса Джессика Бил опубликовала несколько романтичных кадров с именинником.

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Таким образом, на странице Бил в Инстаграм впервые после слухом о измене Тимберлейка появились совместные фото с супругом. Отметим, что певцу приписывали роман с 30-летней актрисой Алишей Уэйнрайт.

“С днем ​​рождения самого неподвластного времени человека, которого я знаю. Ты как-то растешь, не старея. Мы любим тебя так сильно“, - написала Джессика.

Напомним, ранее Джастин Тимберлейк извинился перед женой и прокомментировал слухи о романе.

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