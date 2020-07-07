Шерон Стоун показала, как выглядела в юности

Снимок актриса опубликовала в Инстаграм.

Читай также: Шерон Стоун повторила легендарное движение, сделавшее ее знаменитой

Голливудская актриса Шэрон Стоун, звезда “Основного инстинкта“, показала архивное фото, сделанное в 1970-х. Снимок знаменитость опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте.

Звезда поделилась с подписчиками кадром, сделанным в 1977 году. На нем юная Шерон Стоун одета в клетчатую рубашку, а на ее волосах объемный белый бант.

Мы возвращаемся сюда, в дни, когда я была моделью за границей, мне было 19, - написала актриса в подписи.

Многочисленные фолловеры звезды засыпали ее комплиментами в комментариях. “Великолепна тогда, великолепна сейчас, вне времени”, - отметил один из поклонников Шерон Стоун.

Ранее мы писали, что “Холостячка“ Ксения Мишина рассекретила, какие гонорары получают украинские кинозвезды.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​