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Шерон Стоун показала, как выглядела в юности

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Снимок актриса опубликовала в Инстаграм.
Шерон Стоун показала, как выглядела в юности
Шерон Стоун показала, как выглядела в юности
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Голливудская актриса Шэрон Стоун, звезда “Основного инстинкта“, показала архивное фото, сделанное в 1970-х. Снимок знаменитость опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте.

Звезда поделилась с подписчиками кадром, сделанным в 1977 году. На нем юная Шерон Стоун одета в клетчатую рубашку, а на ее волосах объемный белый бант.

Мы возвращаемся сюда, в дни, когда я была моделью за границей, мне было 19, - написала актриса в подписи.

Многочисленные фолловеры звезды засыпали ее комплиментами в комментариях. “Великолепна тогда, великолепна сейчас, вне времени”, - отметил один из поклонников Шерон Стоун.

Ранее мы писали, что “Холостячка“ Ксения Мишина рассекретила, какие гонорары получают украинские кинозвезды.

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Теги: Шерон Стоун, актриса
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