Шерон Стоун повторила легендарное движение, сделавшее ее знаменитой: видео

61-летняя актриса посетила церемонию GQ Men of the Year Awards.

61-летняя голливудская кинодива Шерон Стоун посетила церемонию GQ Men of the Year Awards, которая состоялась в Берлине и поразила публику. Актриса стала “женщиной года” по версии немецкого глянца, а получить премию решила весьма оригинальным способом.

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Шерон Стоун не только произнесла благодарственную речь, но и повторила легендарный момент из фильма “Основной инстинкт”. Видеофрагмент из церемонии она опубликовала в своем Инстаграм.

Много лет назад я сидела на съемочной площадке, и режиссер фильма сказал: “Можете ли вы дать мне свои трусы, потому что мы видим их в кадре. Вы не должны носить трусы, не бойтесь, мы ничего не увидим“. Я сказала: “Конечно“. “Я же не знала, что этот момент изменит мою жизнь, - сказала со сцены звезда.

Чтобы соответствовать образу своей героини, Шерон надела блестящее мини-платье с глубоким декольте от Saint Laurent и лакированные черные лодочки на шпильке. Знаменитость посетила церемонию награждения в компании 19-летнего сына Роена Бронштейна.

Ранее Шерон Стоун поделилась жуткими подробностями перенесенного инсульта.

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