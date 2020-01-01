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Last dance: "Время и Стекло" выпустили новый клип

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Это последний ролик группы перед распадом.
"Время и Стекло" выпустили свой последний клип
"Время и Стекло" выпустили свой последний клип
instagram.com/vremyaisteklo

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Украинская группа “Время и Стекло“, в марте этого года объявившая о распаде, презентовала клип на песню Last Dance. Ролик вышел на официальном YouTube-канале дуэта. Свежий клип, который вероятно станет последним, является своеобразным прощанием группы со зрителями.

Стилистика видео на песню Last dance вдохновлена 80-ми и 90-ми. Надя Дорофеева появляется в кадре в непривычном стиле - с короткими черными волосами и челкой. 

Мы не планируем идти в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы – из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы, - прокомментировали Надя и Позитив.

Напомним, что в прощальный тур группа собиралась отправиться в мае, но коронавирус вмешался в творческие планы ребят. Турне “Финальные титры“ стартует 2 сентября и завершится 30 октября концертом в Киеве (Дворец “Украина“).

Недавно Владимир Дантес поздравил Надю Дорофееву с деревянной свадьбой.

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Теги: Время и Стекло, клип
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