Звезда поделилась кадрами из новой фотосессии.

В мини-юбке и гольфах: Дорофеева похвасталась новым образом в стиле аниме instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская певица, которая 10 лет была солисткой дуэта “Время и Стекло“, Надя Дорофеева поделилась результатами новой фотосессии в стиле аниме.

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На своей странице в Инстаграм 30-летняя артистка опубликовала три снимка, где она позирует на фоне красного авто в очень короткой юбке белого цвета, белых гольфах, светлых кроссовках и красном укороченном свитере.

Дорофеева похвасталась новым образом в стиле аниме скриншот

Дорофеева похвасталась новым образом в стиле аниме скриншот

Дорофеева похвасталась новым образом в стиле аниме скриншот

Судя по комментариям, многим пользователям Сети понравился откровенный наряд Дорофеевой:

Такая хорошенькая ❤❤

Настоящая фея! Хрупкая, лёгкая, такая воздушная😻😻😻

Barbie girl 😍

Что за красоткааа

Короткая юбка💎😹😻😽

Ухх🔥❤️

Куколка ❤️😍

Классное фото круто. ❤️❤️❤️❤️😮

Как всегда шикарна ♥️

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассекретила, сколько у нее татуировок.

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