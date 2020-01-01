В мини-юбке и гольфах: Дорофеева похвасталась новым образом в стиле аниме
Звезда поделилась кадрами из новой фотосессии.
Известная украинская певица, которая 10 лет была солисткой дуэта “Время и Стекло“, Надя Дорофеева поделилась результатами новой фотосессии в стиле аниме.
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На своей странице в Инстаграм 30-летняя артистка опубликовала три снимка, где она позирует на фоне красного авто в очень короткой юбке белого цвета, белых гольфах, светлых кроссовках и красном укороченном свитере.
Судя по комментариям, многим пользователям Сети понравился откровенный наряд Дорофеевой:
- Такая хорошенькая ❤❤
- Настоящая фея! Хрупкая, лёгкая, такая воздушная😻😻😻
- Barbie girl 😍
- Что за красоткааа
- Короткая юбка💎😹😻😽
- Ухх🔥❤️
- Куколка ❤️😍
- Классное фото круто. ❤️❤️❤️❤️😮
- Как всегда шикарна ♥️
Напомним, ранее Надя Дорофеева рассекретила, сколько у нее татуировок.
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