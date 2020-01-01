Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В мини-юбке и гольфах: Дорофеева похвасталась новым образом в стиле аниме

Комментариев: 0
Звезда поделилась кадрами из новой фотосессии.
В мини-юбке и гольфах: Дорофеева похвасталась новым образом в стиле аниме
В мини-юбке и гольфах: Дорофеева похвасталась новым образом в стиле аниме
instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская певица, которая 10 лет была солисткой дуэта “Время и Стекло“, Надя Дорофеева поделилась результатами новой фотосессии в стиле аниме.

Читай также: “Чувство, что меня били“: Дорофеева рассказала о первых съемках после карантина

На своей странице в Инстаграм 30-летняя артистка опубликовала три снимка, где она позирует на фоне красного авто в очень короткой юбке белого цвета, белых гольфах, светлых кроссовках и красном укороченном свитере.

Дорофеева похвасталась новым образом в стиле аниме
Дорофеева похвасталась новым образом в стиле аниме
скриншот

Дорофеева похвасталась новым образом в стиле аниме
Дорофеева похвасталась новым образом в стиле аниме
скриншот

Дорофеева похвасталась новым образом в стиле аниме
Дорофеева похвасталась новым образом в стиле аниме
скриншот

Судя по комментариям, многим пользователям Сети понравился откровенный наряд Дорофеевой:

  • Такая хорошенькая ❤❤
  • Настоящая фея! Хрупкая, лёгкая, такая воздушная😻😻😻
  • Barbie girl 😍
  • Что за красоткааа
  • Короткая юбка💎😹😻😽
  • Ухх🔥❤️
  • Куколка ❤️😍
  • Классное фото круто. ❤️❤️❤️❤️😮
  • Как всегда шикарна ♥️

 Напомним, ранее Надя Дорофеева рассекретила, сколько у нее татуировок.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Надя Дорофеева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь