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Джоли и Питт наладили отношения с помощью семейного психолога - СМИ

Комментариев: 1
Экс-супруги не могли решить вопрос касательно общих детей.
Джоли и Питт наладили отношения с помощью семейного психолога - СМИ
Джоли и Питт наладили отношения с помощью семейного психолога - СМИ
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Бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт из-за развода решили обратиться к специалистам. Актеры пошли на семейную терапию, которая помогла им найти общий язык и решить вопрос опеки над общими детьми, которых у экс-пары шестеро.

Им была нужна помощь в решении вопросов, связанных с опекой. Дети стали старше, поэтому вопрос развода родителей сейчас не так остро стоит. Джоли и Питту понадобилось много часов семейной терапии, чтобы прийти к тому, как они живут сейчас, - рассказал инсайдер изданию People.

Общение со специалистами также переубедило Джоли воспитывать ребят в одиночку. Знаменитость не хотела, чтобы бывший муж виделся с детьми и даже не приближался к их дому. Но вскоре она передумала и разрешила Питту приглашать детей к себе домой и проводить с ними время. 

Младшие дети ходят между их домами, оставаясь с каждым из родителей. Брэд любит проводить с детьми много времени. Сейчас он выглядит гораздо счастливее, чем раньше, - подчеркивает источник.

Ранее мы писали, что Алия Шокат прокомментировала роман с Брэдом Питтом.

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Теги: Анджелина Джоли, Брэд Питт, дети звезд
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
YO_ZURI    10.07.2020, 17:31
Оценка:  0
YO_ZURI
и тут какой то левый человек порешал их проблемы , хорошая шутеичка братан
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