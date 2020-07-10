Джоли и Питт наладили отношения с помощью семейного психолога - СМИ

Экс-супруги не могли решить вопрос касательно общих детей.

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Бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт из-за развода решили обратиться к специалистам. Актеры пошли на семейную терапию, которая помогла им найти общий язык и решить вопрос опеки над общими детьми, которых у экс-пары шестеро.

Им была нужна помощь в решении вопросов, связанных с опекой. Дети стали старше, поэтому вопрос развода родителей сейчас не так остро стоит. Джоли и Питту понадобилось много часов семейной терапии, чтобы прийти к тому, как они живут сейчас, - рассказал инсайдер изданию People.

Общение со специалистами также переубедило Джоли воспитывать ребят в одиночку. Знаменитость не хотела, чтобы бывший муж виделся с детьми и даже не приближался к их дому. Но вскоре она передумала и разрешила Питту приглашать детей к себе домой и проводить с ними время.

Младшие дети ходят между их домами, оставаясь с каждым из родителей. Брэд любит проводить с детьми много времени. Сейчас он выглядит гораздо счастливее, чем раньше, - подчеркивает источник.

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