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Алия Шокат прокомментировала роман с Брэдом Питтом

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Пару неоднократно видели вместе.
Алия Шокат прокомментировала роман с Брэдом Питтом
Алия Шокат прокомментировала роман с Брэдом Питтом
instagram.com/bradpitt.ir

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В марте мы писали о том, что 56-летний голливудский актер Брэд Питт закрутил роман с американской 31-летней Алией Шокат. Они вместе ходили в театры и кафе, и неоднократно попадали в объективы папарацци. 

Американская актриса и художница решила расставить все точки над “и“ и призналась, встречается ли с Брэдом Питтом.

Мы не встречаемся. Мы просто друзья... Такое впечатление, будто в школе ты оказалась обнаженной перед всем классом и на тебя все смотрят, - призналась Алия изданию Vulture.

Она добавила, что Брэд Питт познакомил ее со своими друзьями, а их товарищеские отношения только улучшились. Несмотря на то, что сейчас актеры не появляются вместе на публике, они прекрасно ладят и сохранили свою дружбу несмотря на слухи в прессе.

Недавно Брэд Питт вспомнил случай, за который ему стыдно.

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Теги: Алия Шокат, Брэд Питт, романы звезд
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