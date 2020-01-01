Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом

Звездная пара подала на развод в 2016 году.

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Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись в апреле 2019 года. Их бракоразводный процесс длился с 2016 года - актеры не могли разделить опеку над детьми.

В свежем интервью Джоли назвала причину, по которой решила порвать со звездным мужем.

Я рассталась Брэдом ради благополучия моей семьи. Это было правильное решение. И по сей день сосредоточена на благополучии детей. Некоторые люди воспользовались моим молчанием, и дети увидели ложь о себе в средствах массовой информации, но я напоминаю сыновьям и дочерям о том, что у них есть своя правда, что нужно думать своей головой. По правде говоря, мои дети - шесть очень смелых и сильных молодых людей, - сказала Джоли в интервью для Vogue.

У актеров трое родных детей - 14-летняя Шайло, 11-летние Нокс и Вивьен, и трое приемных. Для 15-летней Захары, 16-летнего Пакса и 18-летнего Мэддокса Джоли стала приемной матерью, когда каждый из них был совсем маленьким. Позже Брэд Питт усыновил их и дал им свою фамилию.

Недавно мы писали о том, что Анджелина Джоли призналась, почему назвала дочь Шайло.

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