Младшая дочь Стивена Спилберга выходит замуж: Кто станет зятем знаменитого режиссера

Возлюбленный Дестри Эллин Спилберг сделал ей предложение.

Младшая дочь культового американского режиссера Стивена Спилберга и его супруги, актрисы Кейт Кэпшоу поделилась с подписчиками радостной новостью. 23-летняя Дестри Эллин Спилберг объявила, что вскоре выйдет замуж.

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На своей странице в Instagram девушка сообщила, что она и ее возлюбленный, начинающий актер родом из Швейцарии Хенк Легранд обручились. Дестри Эллин опубликовала трогательным фото с будущим мужем, а также показала помолвочное кольцо.

“Боже мой, я помолвлена!!! 💍💕😍 Я так щаслива, что проведу свою жизнь с моим лучшим другом! Это самый лучший день! Я так тебя люблю @legrandgenc !!! 😊😍 💍💕“, - написала дочь Спилберга.

Ранее сообщалось, что приемную дочь Стивена Спилберга задержали за домашнее насилие.

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