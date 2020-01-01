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Младшая дочь Стивена Спилберга выходит замуж: Кто станет зятем знаменитого режиссера

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Возлюбленный Дестри Эллин Спилберг сделал ей предложение.
Младшая дочь Стивена Спилберга выходит замуж: Кто станет зятем знаменитого режиссера
Младшая дочь Стивена Спилберга выходит замуж: Кто станет зятем знаменитого режиссера
GettyImages

Младшая дочь культового американского режиссера Стивена Спилберга и его супруги, актрисы Кейт Кэпшоу поделилась с подписчиками радостной новостью. 23-летняя Дестри Эллин Спилберг объявила, что вскоре выйдет замуж.

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На своей странице в Instagram девушка сообщила, что она и ее возлюбленный, начинающий актер родом из Швейцарии Хенк Легранд обручились. Дестри Эллин опубликовала трогательным фото с будущим мужем, а также показала помолвочное кольцо.

“Боже мой, я помолвлена!!! 💍💕😍 Я так щаслива, что проведу свою жизнь с моим лучшим другом! Это самый лучший день! Я так тебя люблю @legrandgenc !!! 😊😍 💍💕“, - написала дочь Спилберга.

Ранее сообщалось, что приемную дочь Стивена Спилберга задержали за домашнее насилие.

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Теги: Стивен Спилберг, Дестри Эллин Спилберг
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Источник: ivona)bigmir.net

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