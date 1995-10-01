Дочь Стивена Спилберга задержали за домашнее насилие

Микаэла проведет под арестом 12 часов.

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Приемная дочь режиссера Стивена Спилберга задержана за домашнее насилие. Это случилось в субботу, 29 февраля, в американском городе Нэшвилл в штате Теннеси.

По информации западных СМИ, 47-летний жених Чак Панков подтвердил задержание Микаэлы Спилберг. По его словам, случившееся было “недоразумением“, и никто при этом не пострадал. Несмотря на это, теперь дочери кинорежиссера придется провести в полицейском участке 12 часов.

У Стивена Спилберга семеро детей, трое из них, в том числе и Микаэла - приемные.

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