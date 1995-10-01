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Дочь Стивена Спилберга задержали за домашнее насилие

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Микаэла проведет под арестом 12 часов.
Дочь Стивена Спилберга задержали
Дочь Стивена Спилберга задержали
Соцсети

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Приемная дочь режиссера Стивена Спилберга задержана за домашнее насилие. Это случилось в субботу, 29 февраля, в американском городе Нэшвилл в штате Теннеси.

По информации западных СМИ, 47-летний жених Чак Панков подтвердил задержание Микаэлы Спилберг. По его словам, случившееся было “недоразумением“, и никто при этом не пострадал. Несмотря на это, теперь дочери кинорежиссера придется провести в полицейском участке 12 часов.

У Стивена Спилберга  семеро детей, трое из них, в том числе и Микаэла - приемные.

Ранее мы писали, что Тимур Мирошниченко с женой окрестили сына.

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Теги: Стивен Спилберг, дочь, арест, дети звед
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