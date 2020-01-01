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После слухов о разводе: Джулия Робертс запостила романтическое фото с мужем

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Актриса и ее супруг отметили 18-тую годовщину свадьбы.
После слухов о разводе: Джулия Робертс запостила романтическое фото с мужем
После слухов о разводе: Джулия Робертс запостила романтическое фото с мужем
instagram.com/juliaroberts

В конце апреля в мировых СМИ появилась информация о том, что голливудская актриса, обладательница “Оскара“ Джулия Робертс сразу после окончания карантина подаст на развод с мужем, кинооператором Дэниелем Модером.

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Однако на днях 52-летняя звезда фильмов “Красотка“ опровергла новость о расставании с Дэниелем, опубликовав романтическое селфи. Так, на своей странице в Инстаграм Джулия разместила фото, где она нежно целует супруга в щеку. А в описании к снимку Робертс поздравила любимого с 18-й годовщиной свадьбы.

“18 лет“, - лаконично подписала кадр актриса.

Джулия Робертс запостила романтическое фото с мужем
Джулия Робертс запостила романтическое фото с мужем
скриншот

Отметим, что Робертс и Модер поженилась 4 июля  2002 года. У пары трое детей - 15-летние двойняшки Хэзел Патриша и Финнеас Уолтер и 13-летний сын Генри Дэниел.

Ранее сообщалось, что актрису Джулию Робертс обвинили в смерти собственной сестры.

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Теги: Джулия Робертс
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Источник: ivona)bigmir.net

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