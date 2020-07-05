Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Канье Уэст баллотируется в президенты США

Комментариев: 0
Об этом рэпер сообщил в своем Twitter.
Канье Уэст баллотируется в президенты США
Канье Уэст баллотируется в президенты США
ivona.bigmir)net

Читай также: Ким Кардашьян показала, как проводит время с детьми и мужем в самоизоляции

Американский рэпер Канье Уэст, который оплатил обучение дочери погибшего Джорджа Флойда, намерен стать новым президентом США. Об этом артист сообщил в своем аккаунте в Twitter 1 июля.

Мы должны воплотить обещания Америки, веря в Бога, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов! – написал Канье.

Одним из первых на эту новость отреагировал изобретатель Илон Маск. Он написал, что поддержит кандидатуру Уэста.

Отметим, что в конце твита Канье написал хэштег #2020VISION, что позволяет предположить, что речь идет о гонке, которая состоится в ноябре этого года.

А накануне Ким Кадрашьян трогательно поздравила Канье Уэста с годовщиной свадьбы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Канье Уэст, рэпер, президент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь