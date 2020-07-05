Канье Уэст баллотируется в президенты США

Об этом рэпер сообщил в своем Twitter.

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Американский рэпер Канье Уэст, который оплатил обучение дочери погибшего Джорджа Флойда, намерен стать новым президентом США. Об этом артист сообщил в своем аккаунте в Twitter 1 июля.

Мы должны воплотить обещания Америки, веря в Бога, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов! – написал Канье.

Одним из первых на эту новость отреагировал изобретатель Илон Маск. Он написал, что поддержит кандидатуру Уэста.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Отметим, что в конце твита Канье написал хэштег #2020VISION, что позволяет предположить, что речь идет о гонке, которая состоится в ноябре этого года.

А накануне Ким Кадрашьян трогательно поздравила Канье Уэста с годовщиной свадьбы.

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