Канье Уэст баллотируется в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст, который оплатил обучение дочери погибшего Джорджа Флойда, намерен стать новым президентом США. Об этом артист сообщил в своем аккаунте в Twitter 1 июля.

Одним из первых на эту новость отреагировал изобретатель Илон Маск. Он написал, что поддержит кандидатуру Уэста.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION