Ким Кадрашьян трогательно поздравила Канье Уэста с годовщиной свадьбы
В воскресенье, 24 мая, звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, бизнесвумен, модель Ким Кардашьян и ее муж, рэп-исполнитель Канье Уэст отметили шестую годовщину свадьбы.
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В честь праздника светская львица решила показать фанам новые кадры с любимым. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала два снимка, где она целует и обнимает Канье в домашней обстановке.
“6 лет вместе. Навсегда и до конца“, - трогательно подписала Ким.
Кроме того, Кардашьян поделилась архивными кадрами со свадебной церемонии в разделе Сторис.
Ранее Ким Кардашьян с новым цветом волос устроила пикантную фотосессию.
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