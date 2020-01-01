24 мая 2014 года рэпер и звезда реалити-шоу официально стали мужем и женой.

В воскресенье, 24 мая, звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, бизнесвумен, модель Ким Кардашьян и ее муж, рэп-исполнитель Канье Уэст отметили шестую годовщину свадьбы.

Читай также: Ким Кардашьян показала свою маму в молодости: фото

В честь праздника светская львица решила показать фанам новые кадры с любимым. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала два снимка, где она целует и обнимает Канье в домашней обстановке.

“6 лет вместе. Навсегда и до конца“, - трогательно подписала Ким.

Ким Кадрашьян трогательно поздравила Канье Уэста с годовщиной свадьбы Скриншот

Ким Кадрашьян трогательно поздравила Канье Уэста с годовщиной свадьбы Скриншот

Кроме того, Кардашьян поделилась архивными кадрами со свадебной церемонии в разделе Сторис.

Ким Кадрашьян трогательно поздравила Канье Уэста с годовщиной свадьбы Скриншот

Ранее Ким Кардашьян с новым цветом волос устроила пикантную фотосессию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.