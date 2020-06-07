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Муж Ким Кардашьян оплатил обучение дочери погибшего Джорджа Флойда

Комментариев: 2
Канье Уэст пожертвовал два миллиона долларов семьям жертв расизма.
Муж Ким Кардашьян оплатил обучение дочери погибшего Джорджа Флойда
Муж Ким Кардашьян оплатил обучение дочери погибшего Джорджа Флойда
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Канье Уэст, который попал в список самых богатых звезд мира, решил поддержать афроамериканцев, которые пострадали от полицейского произвола в США. Рэпер пожертвовал два миллиона долларов жертвам расизма.

По данным издания Variety, часть средств будет перечислена на оплату будущей учебы в колледже дочери погибшего Джорджа Флойда, чья смерть вызвала массовые протесты в США.

Канье Уэст также принял участие в протестах в Чикаго.  В Сети распространяются видео, на которых рэпер находится в толпе протестующих.

Напомним, что ранее певица Мадонна вышла на митинг против расизма в Лондоне.

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Теги: Канье Уэст, рэпер, пожертвование
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.06.2020, 19:19
Оценка:  0
гость
Охуели эти чумазые!
гость  (аноним)  07.06.2020, 19:02
Оценка:  0
гость
ниггер ниггеру глаз не выклюет
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