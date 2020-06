Муж Ким Кардашьян оплатил обучение дочери погибшего Джорджа Флойда

Читай также: Ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет сменить пол

Канье Уэст, который попал в список самых богатых звезд мира, решил поддержать афроамериканцев, которые пострадали от полицейского произвола в США. Рэпер пожертвовал два миллиона долларов жертвам расизма.

По данным издания Variety, часть средств будет перечислена на оплату будущей учебы в колледже дочери погибшего Джорджа Флойда, чья смерть вызвала массовые протесты в США.

Канье Уэст также принял участие в протестах в Чикаго. В Сети распространяются видео, на которых рэпер находится в толпе протестующих.

JUST IN: Kanye West joins protest in his hometown Chicago. pic.twitter.com/IEUxe1kKNG