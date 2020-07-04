Оля Полякова засветила упругие ягодицы у бассейна
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Оля Полякова продолжает активно вести свой Инстаграм. Накануне 36-летняя артистка разместила фотоколлаж, на котором она запечатлена в купальнике, загорая у бассейна. Полякова продемонстрировала фолловерам свои ягодицы с разных ракурсов.
Пост для привлечения лайков, – написала Оля Полякова.
Примечательно, что Полякова часто публикует в Сети пикантные кадры, демонстрируя свои стройные формы.
Фолловеры артистки неустанно засыпают Полякову комплиментами и акцентируют внимание на ее безупречных формах:
- “Шикарная фигура“.
- “Вы просто богиня“.
- “Оля, у вас роскошное тело“.
Ранее звезда разместила архивный снимок в белом бикини, сделанный на яхте в Одессе, а ранее засветилась на фото рядом с качком.
На днях Оля Полякова показала редкое фото с мужем Вадимом.
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