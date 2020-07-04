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Оля Полякова засветила упругие ягодицы у бассейна

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Певица показала, как отдыхает на самоизоляции.
Оля Полякова засветила упругие ягодицы у бассейна
Оля Полякова засветила упругие ягодицы у бассейна
instagram.com/polyakovamusic

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Оля Полякова продолжает активно вести свой Инстаграм. Накануне 36-летняя артистка разместила фотоколлаж, на котором она запечатлена в купальнике, загорая у бассейна. Полякова продемонстрировала фолловерам свои ягодицы с разных ракурсов.

Пост для привлечения лайков, – написала Оля Полякова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пост для привлечения лайков!😂

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Примечательно, что Полякова часто публикует в Сети пикантные кадры, демонстрируя свои стройные формы.

Фолловеры артистки неустанно засыпают Полякову комплиментами и акцентируют внимание на ее безупречных формах:

  • “Шикарная фигура“.
  • “Вы просто богиня“.
  • “Оля, у вас роскошное тело“.

Ранее звезда разместила архивный снимок в белом бикини, сделанный на яхте в Одессе, а ранее засветилась на фото рядом с качком.

На днях Оля Полякова показала редкое фото с мужем Вадимом.

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Теги: Оля Полякова, певица
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