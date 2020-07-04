Оля Полякова засветила упругие ягодицы у бассейна

Певица показала, как отдыхает на самоизоляции.

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Оля Полякова продолжает активно вести свой Инстаграм. Накануне 36-летняя артистка разместила фотоколлаж, на котором она запечатлена в купальнике, загорая у бассейна. Полякова продемонстрировала фолловерам свои ягодицы с разных ракурсов.

Пост для привлечения лайков, – написала Оля Полякова.

Примечательно, что Полякова часто публикует в Сети пикантные кадры, демонстрируя свои стройные формы.

Фолловеры артистки неустанно засыпают Полякову комплиментами и акцентируют внимание на ее безупречных формах:

“Шикарная фигура“.

“Вы просто богиня“.

“Оля, у вас роскошное тело“.

Ранее звезда разместила архивный снимок в белом бикини, сделанный на яхте в Одессе, а ранее засветилась на фото рядом с качком.

На днях Оля Полякова показала редкое фото с мужем Вадимом.

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