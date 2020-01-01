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Оля Полякова показала редкое фото с мужем Вадимом

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Артистка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Оля Полякова показала редкое фото с мужем Вадимом
Оля Полякова показала редкое фото с мужем Вадимом
instagram.com/polyakovamusic

Популярная украинская певица, телеведущая и актриса Оля Полякова поделилась в соцсети редкой фотографией из семейного архива. Звезда запостила кадр с мужем, бизнесменом Вадимом.

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Снимок Оля разместила по случаю дня рождения любимого. На своей странице в Инстаграм она опубликовала кадр, где Вадим позирует в синей футболке, темных очках и головном уборе на фоне реки. В руках он держит питомца.

В описании к фото Полякова трогательно поздравила вторую половинку. Певица назвала главные качества мужа и отметила, что он похож на ее отца.

“Это фото так отражает тебя, по виду свирепый, но добрый внутри) сильный но мягкий, твёрдый решительный, но уступчивый, когда дело касается твоих девочек! Как все эти качества уживаются в тебе так гармонично, что жить с тобой одно удовольствие?) Нам тепло и безопасно, мы окружены заботой и вниманием, любовью и комплиментами! И если девочки выбирают мужей, похожих на отца, то им несказанно повезёт, хотя таких ведь больше нет))) будь главное здоров и полон сил! Скачи на своих конях, играй в теннис, занимайся любимым делом, плавай в заливе и люби нас! А мы рядом!❤️ с днём рождения!“, - написала Оля Полякова.

Оля Полякова показала редкое фото с мужем Вадимом
Оля Полякова показала редкое фото с мужем Вадимом
скриншот

Напомним, ранее Оля Полякова призналась, как относится к парню старшей дочери.

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Теги: Оля Полякова
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Источник: Ivona bigmir)net

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