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Видео дня: Настя Каменских прыгнула в бассейн в одежде

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Певица опубликовала неожиданный ролик .
Видео дня: Настя Каменских прыгнула в бассейн в одежде
Видео дня: Настя Каменских прыгнула в бассейн в одежде
instagram.com/kamenskux

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Настя Каменских удивила аудиторию в Инстаграм неожиданным видео. Певица нырнула в бассейн в персиковом платье и на каблуках, а ее поклонники были озадачены таким дерзким поступком.

Для записи ролика Настя выбрала короткое платье свободного кроя с пышной юбкой. Талию артистка подчеркнула массивным черным поясом, который гармонично сочетался со стильными босоножками на каблуках, а волосы оставила распущенными.

Каменских эффектно продефилировала к бассейну с полотенцем в руках. Она положила его на воду и тут же нырнула в бассейн.

Певица предложила фолловерам придумать подпись к ее видео.

  • “Когда мама говорит: “Давай купим тебе очки“, – а ты доказываешь, что ты все хорошо видишь“.
  • “Ушла по-английски“.
  • “Если хочешь идти - иди“, - написали в комментариях подписчики.

Недавно Настя Каменских очаровала снимком с обнаженными ягодицами.

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Теги: Настя Каменских, NK, певица
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