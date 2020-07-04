Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Бекхэмы трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

Комментариев: 0
21 год назад дизайнер Виктория Бекхэм вышла замуж за футболиста Дэвида Бекхэма.
Бекхэмы трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы
Бекхэмы трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы
ivona.bigmir)net

Читай также: Звезда сериала “Спіймати Кайдаша“ устроил ню-фотосессию с любимой

4 июля 1999 года состоялась свадьба участницы группы Spice Girls Виктории Адамс и футболиста Дэвида Бекхэма. Сегодня пара отмечает 21-ю годовщину свадьбы, хотя вместе они 23 года.

За эти годы в отношениях пары были разные ситуации, а в Сети неоднократно появлялась информация о разрыве звездных супругов. Однако Дэвид и Виктория, вопреки всем слухам, продолжают быть вместе, а также не стесняются проявлять свои чувства публично.

В этот день супруги обратились друг к другу с теплыми словами на своих страницах в Инстаграм, а также поделились семейными видео, на которых среди прочего есть и архивные кадры.

23 года назад я сидел в комнате вместе с Гари Невиллом, а по телевизору крутили клип Spice Girls. Тогда я обернулся к нему и сказал: «О, мне нравится эта, в маленьком черном комбинезоне». Кто бы мог подумать, что годы спустя мы отмечаем 21-ю годовщину брака и имеем четырех самых красивых и прекрасных детей. Спасибо и с юбилеем, я люблю тебя, - написал Дэвид.

Виктория также поделилась нарезкой семейных кадров, в том числе и со свадьбы, и нежно обратилась к мужу.

С годовщиной, Дэвид! Я не могу поверить, что прошел уже 21 год с тех пор, как мы сказали: «Я согласен». Четверо детей, четыре собаки, столько смеха... С каждым днем люблю тебя все больше, - написала она.

Напомним, что у пары три сына Бруклин, Ромео и Круз, а также дочка Харпер.

Ранее именинница Виктория Бекхэм показала детские фото в честь своего 46-летия.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм, годовщина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь