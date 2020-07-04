Бекхэмы трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы
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4 июля 1999 года состоялась свадьба участницы группы Spice Girls Виктории Адамс и футболиста Дэвида Бекхэма. Сегодня пара отмечает 21-ю годовщину свадьбы, хотя вместе они 23 года.
За эти годы в отношениях пары были разные ситуации, а в Сети неоднократно появлялась информация о разрыве звездных супругов. Однако Дэвид и Виктория, вопреки всем слухам, продолжают быть вместе, а также не стесняются проявлять свои чувства публично.
В этот день супруги обратились друг к другу с теплыми словами на своих страницах в Инстаграм, а также поделились семейными видео, на которых среди прочего есть и архивные кадры.
23 года назад я сидел в комнате вместе с Гари Невиллом, а по телевизору крутили клип Spice Girls. Тогда я обернулся к нему и сказал: «О, мне нравится эта, в маленьком черном комбинезоне». Кто бы мог подумать, что годы спустя мы отмечаем 21-ю годовщину брака и имеем четырех самых красивых и прекрасных детей. Спасибо и с юбилеем, я люблю тебя, - написал Дэвид.
Well about 23 years ago I was sat in a room with Gary Neville and the spice girls were on the TV and I turned around to him and said “ohhhh I like that one in the little black catsuit” 😄 who would have thought that all these years later we are celebrating 21 years of marriage and have 4 of the most beautiful and perfect kids.. Thank you & Happy Anniversary I Love You ♥️ @victoriabeckham
Виктория также поделилась нарезкой семейных кадров, в том числе и со свадьбы, и нежно обратилась к мужу.
С годовщиной, Дэвид! Я не могу поверить, что прошел уже 21 год с тех пор, как мы сказали: «Я согласен». Четверо детей, четыре собаки, столько смеха... С каждым днем люблю тебя все больше, - написала она.
Напомним, что у пары три сына Бруклин, Ромео и Круз, а также дочка Харпер.
Ранее именинница Виктория Бекхэм показала детские фото в честь своего 46-летия.
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