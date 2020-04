Именинница Виктория Бекхэм показала детские фото в честь своего 46-летия

Узнайте, как известная певица и дизайнер выглядела в детстве.

Сегодня, 17 апреля, британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 46 лет.

Читай также: День рождения Виктории Бекхэм: самые яркие образы иконы стиля

По случаю праздника Виктория решила показать фанам, как она выглядела в детстве. Для этого именинница собрала свои архивные снимки в одном слайд-шоу под трек “Who do you think you are“ группы Spice girls. Ролик Бекхэм опубликовала в Инстаграм.

“Мой день рождения. Возможно, самый необычный день рождения. Но я так благодарна за то, что я в безопасности и с Дэвидом, Крузом, Ромео и Харпер, хотя скучаю по Бруклину и всей моей семье, с которой я не могу быть сегодня. Я знаю, что все мы будем танцевать вместе под мой плейлист сегодня вечером!“, - поделилась эмоциями Виктория.

Ранее Виктория Бекхэм показала редкий кадр с родителями и сестрой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.