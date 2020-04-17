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Именинница Виктория Бекхэм показала детские фото в честь своего 46-летия

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Узнайте, как известная певица и дизайнер выглядела в детстве.
Именинница Виктория Бекхэм показала детские фото в честь своего 46-летия
Именинница Виктория Бекхэм показала детские фото в честь своего 46-летия
GettyImages

Сегодня, 17 апреля, британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 46 лет.

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По случаю праздника Виктория решила показать фанам, как она выглядела в детстве. Для этого именинница собрала свои архивные снимки в одном слайд-шоу под трек “Who do you think you are“ группы Spice girls. Ролик Бекхэм опубликовала в Инстаграм.

“Мой день рождения. Возможно, самый необычный день рождения. Но я так благодарна за то, что я в безопасности и с Дэвидом, Крузом, Ромео и Харпер, хотя скучаю по Бруклину и всей моей семье, с которой я не могу быть сегодня. Я знаю, что все мы будем танцевать вместе под мой плейлист сегодня вечером!“, - поделилась эмоциями Виктория.

Ранее Виктория Бекхэм показала редкий кадр с родителями и сестрой.

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Теги: Виктория Бекхэм
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Источник: Ivona bigmir)net

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