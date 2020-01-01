Актер с девушкой позировали в поле - в Сети очарованы их фото .

В чем мать родила: Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" устроил ню-фотосессию с любимой instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Звезда сериала “Спіймати Кайдаша“, актер театра и кино Тарас Цимбалюк устроил откровенную фотосессию со своей девушкой. Фото, на которых пара позирует без одежды, появились в Инстаграм. В подписи Тарас отметил, что съемку приурочили ко второй годовщине начала отношений.

Два года, - коротко подписал публикацию актер.

В чем мать родила: Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" устроил ню-фотосессию с любимой instagram.com/taras.tsymbaliuk

В чем мать родила: Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" устроил ню-фотосессию с любимой instagram.com/taras.tsymbaliuk

В чем мать родила: Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" устроил ню-фотосессию с любимой instagram.com/taras.tsymbaliuk

В чем мать родила: Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" устроил ню-фотосессию с любимой instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Фолловеры прокомментировали фото, отметив, что Тарас с его девушкой выглядят потрясающе:

І що за привичка в дівчат, ногу на хлопця закидати? Ой не там вона її поставила, не там😬🙈

Клещи вошли в чат😂 простите)) Красиво конечно, но не безопасно)

Это слишком красивые фото🔥 Потрясающе выглядите вместе 🌸

На это можно смотреть вечно🤤🤤🤤🤤

Прекрасные ❤️ столько любви и нежности 🌸, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ярослава Кравченко снялась в нежной фотосессии.

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