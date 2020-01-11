Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

TamerlanAlena обвенчались в годовщину свадьбы

Комментариев: 0
Исполнители пришли в церковь в свитшотах.
TamerlanAlena обвенчались в годовщину свадьбы
TamerlanAlena обвенчались в годовщину свадьбы
ivona.bigmir)net

Читай также: Звезда "Американской истории ужасов" ждет первенца

TamerlanAlena (Юрий и Алена) вместе не только на сцене, но и в жизни. Накануне исполнители отметили 7-ю годовщину брака, по случаю чего обвенчались в церкви.

Фото с церемонии венчания были опубликованы в Инстаграм Тамерлана. Он поблагодарил любимую жену за каждый день, который они проводят вместе, а Бога – за знакомство с исполнительницей, которая стала не только его коллегой по сцене, но и любящей женой.

Спасибо Господу за встречу, а тебе за каждый день, - написал в посте артист.

Сейчас супруги воспитывают 6-летнего сына Тимура, который также увлекается музыкой. Пара не скрывает малыша от публики и охотно делится фотографиями с ним в сети. 

Напомним,что ранее TamerlanAlena представили свой третий студийный альбом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь