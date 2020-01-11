TamerlanAlena обвенчались в годовщину свадьбы

Исполнители пришли в церковь в свитшотах.

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TamerlanAlena (Юрий и Алена) вместе не только на сцене, но и в жизни. Накануне исполнители отметили 7-ю годовщину брака, по случаю чего обвенчались в церкви.

Фото с церемонии венчания были опубликованы в Инстаграм Тамерлана. Он поблагодарил любимую жену за каждый день, который они проводят вместе, а Бога – за знакомство с исполнительницей, которая стала не только его коллегой по сцене, но и любящей женой.

Спасибо Господу за встречу, а тебе за каждый день, - написал в посте артист.

Сейчас супруги воспитывают 6-летнего сына Тимура, который также увлекается музыкой. Пара не скрывает малыша от публики и охотно делится фотографиями с ним в сети.

Напомним,что ранее TamerlanAlena представили свой третий студийный альбом.

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