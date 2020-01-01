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Звезда "Американской истории ужасов" ждет первенца

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Актриса Эмма Робертс впервые беременна.
Звезда "Американской истории ужасов" ждет первенца
Звезда "Американской истории ужасов" ждет первенца
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Западные таблоиды сообщают, что 29-летняя Эмма Робертс беременна. Для звезды “Американской истории ужасов“ этот ребенок станет первым. 

Сейчас Эмма Робертс в отношениях с 35-летним Гарретом Хедлундом. До него она 7 лет встречалась и была помолвлена с актером Эваном Питерсом, который тоже снимался в популярном сериале “АИУ“.

Эмма и Гаррет пока не комментируют радостную новость и тщательно скрывают какие-либо подробности. 

Впервые об их романе начали говорить весной прошлого года, когда девушка рассталась со своим женихом Эваном Питерсом. В свою очередь мужчина, до встречи с возлюбленной, перебывал в отношениях на протяжении четырех лет с актрисой Кирстен Данст.

Ранее мы подробнее писали о том, что Эмма Робертс разорвала помолвку с Эваном Питерсом.

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Теги: Эмма Робертс, актриса, беременность
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