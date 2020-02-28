TamerlanAlena представляют свой третий студийный альбом

Дуэт TamerlanAlena выпустили альбом "Х" к 10-летию творчества.

TamerlanAlena - дуэт, который стал олицетворением украинской R’n’b музыки, представляет свой третий студийный альбом под названием “X“! Новый лонгплей посвящен 10-летию творческого пути группы.

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Работа над альбомом длилась больше двух лет. В пластинку символически вошло 10 треков: пять уже заявленных, среди которых хиты “Возврата.net“, “Рано“, “Не уходи домой“ и пять абсолютно новых. Специальным релизом в альбоме стал одиннадцатый заглавный трек “Такси“, премьера которого состоялась за неделю до релиза пластинки. Сингл уже успел прочно занять место в радио-эфире.

TamerlanAlena пресс-служба

“X“ можно трактовать и как “10“ - 10 лет творчества в тандеме, 10 лет нашей музыке. И как что-то неизведанное - новое звучание, новый этап в жизни, - рассказали о создании альбома “X“ TamerlanAlena. - Каждая песня в нем создана нами, и пропущена через личную историю отношений. Это альбом о любви, о неподдельных чувствах и эмоциях, которые переживаем все мы.

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В мегамикс “X“ также вошел дуэт с канадским репером Magnum и коллаборация с израильским Dj Zvika Brand. Авторами всех треков альбома стали сами артисты.

Альбом TamerlanAlena “X“ уже доступный для скачивания на всех музыкальных платформах.

Напомним, ранее TamerlanAlena вспомнили о перезагрузке отношений в новом треке “Такси“.

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