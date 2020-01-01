Марго Робби появится в новых "Пиратах Карибского моря"

Какого персонажа сыграет Робби - пока не сообщается.

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Австралийская актриса Марго Робби снимется в новом фильме серии “Пираты Карибского моря“, звездой которых ранее был Джони Депп. Сценарист фильма Кристина Ходсон заявила, что новая картина не должна рассматриваться как побочный продукт фильмов с Джонни Деппом в главной роли.

Так, новое кино о пиратах станет совершенно оригинальной историей с новыми персонажами. Только кого сыграет Марго Робби в данном проекте, пока что не сообщается.

Ранее актриса появилась в картине “Хищные птицы“ в роли Харли Квин. Фильм стал наименее успешным среди всех экранизаций комиксов DC.

Напомним, недавно лучезарная Марго Робби показала домашнее фото.

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