Марго Робби появится в новых "Пиратах Карибского моря"
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Австралийская актриса Марго Робби снимется в новом фильме серии “Пираты Карибского моря“, звездой которых ранее был Джони Депп. Сценарист фильма Кристина Ходсон заявила, что новая картина не должна рассматриваться как побочный продукт фильмов с Джонни Деппом в главной роли.
Так, новое кино о пиратах станет совершенно оригинальной историей с новыми персонажами. Только кого сыграет Марго Робби в данном проекте, пока что не сообщается.
Ранее актриса появилась в картине “Хищные птицы“ в роли Харли Квин. Фильм стал наименее успешным среди всех экранизаций комиксов DC.
Напомним, недавно лучезарная Марго Робби показала домашнее фото.
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