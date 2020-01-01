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Это точно Харли Квинн?: Лучезарная Марго Робби показала домашнее фото

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Звезда порадовала поклонников позитивным и ярким снимком .

Это точно Харли Квинн?: Лучезарная Марго Робби показала домашнее фото
Это точно Харли Квинн?: Лучезарная Марго Робби показала домашнее фото
instagram.com/margotrobbie

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Американская актриса Марго Робби, исполнительница роли Харли Квин, возлюбленной Джокера из вселенной комиксов DC, как всегда не теряет отличного настроения и бодрого духа. Но, в отличие от своей героини, дарит исключительно приятные эмоции. 

На днях звезда порадовала своих поклонников нечастым фото в Инстаграм. На ярком снимке, сделанным, судя по всему, в домашней обстановке, Марго поедает сочный арбуз и лучезарно улыбается. И от улыбки Робби сразу становится тепло и радостно на душе.

Фото звезда оставила без подписи, добавив только эмоджи “арбуз“.

К слову, Марго сейчас карантинит в Лос-Анджелес со своим молодым мужем режиссёром и продюсером Томом Акерли. 

Это точно Харли Квинн?: Лучезарная Марго Робби показала домашнее фото
Это точно Харли Квинн?: Лучезарная Марго Робби показала домашнее фото
instagram.com/margotrobbie

За несколько дней снимок набрал более 2 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Марго Робби снова сыграла Харли Квинн.

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Теги: Марго Робби, карантин, арбуз
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Источник: IVONА bigmir)net

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