Экс-возлюбленный актрисы Элизабет Херли совершил самоубийство - СМИ

Продюсер Стив Бинг выбросился с 27-го этажа.

Американский бизнесмен, сценарист и продюсер фильмов “Полярный экспресс“ и “Беовульф“ Стив Бинг покончил с собой. 55-летний экс-бойфренд актрисы и модели Элизабет Херли выбросился с 27-го этажа.

Читай также: Стройная Элизабет Херли влезла в наряд 15-летней давности - фото

По сообщениям американских СМИ, мужчина спрыгнул из балкона своей квартиры в Калифорнии. Отмечается, что причиной самоубийства могла стать длительная депрессия Бинга, которая усилилась из-за отсутствия общения во время карантина.

Экс-возлюбленный актрисы Элизабет Херли совершил самоубийство Getty Images

Напомним, что Стив Бинг является отцом единственного ребенка Элизабет Херли - 18-летнего сына Дэмиана Чарльза Херли. О беременности актриса узнала уже после расставания с продюсером. Мужчина отцовство не признавал, однако ДНК-тест подтвердил, что Дэмиан - его сын.

Элизабет Херли и Стив Бинг скриншот

Ранее сообщалось, что блогер Настя Тропицель погибла во время отдыха на Бали.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​