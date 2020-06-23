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Экс-возлюбленный актрисы Элизабет Херли совершил самоубийство - СМИ

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Продюсер Стив Бинг выбросился с 27-го этажа.
Экс-возлюбленный актрисы Элизабет Херли совершил самоубийство - СМИ
Экс-возлюбленный актрисы Элизабет Херли совершил самоубийство - СМИ
Getty Images

Американский бизнесмен, сценарист и продюсер фильмов “Полярный экспресс“ и “Беовульф“ Стив Бинг покончил с собой. 55-летний экс-бойфренд актрисы и модели Элизабет Херли выбросился с 27-го этажа.

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По сообщениям американских СМИ, мужчина спрыгнул из балкона своей квартиры в Калифорнии. Отмечается, что причиной самоубийства могла стать длительная депрессия Бинга, которая усилилась из-за отсутствия общения во время карантина.

Экс-возлюбленный актрисы Элизабет Херли совершил самоубийство
Экс-возлюбленный актрисы Элизабет Херли совершил самоубийство
Getty Images

Напомним, что Стив Бинг является отцом единственного ребенка Элизабет Херли - 18-летнего сына Дэмиана Чарльза Херли. О беременности актриса узнала уже после расставания с продюсером. Мужчина отцовство не признавал, однако ДНК-тест подтвердил, что Дэмиан - его сын.

Элизабет Херли и Стив Бинг
Элизабет Херли и Стив Бинг
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Ранее сообщалось, что блогер Настя Тропицель погибла во время отдыха на Бали.

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Теги: Элизабет Херли, Стив Бинг
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Источник: Ivona bigmir)net

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pусский  (аноним)  23.06.2020, 15:03
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