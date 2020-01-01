Стройная Элизабет Херли влезла в наряд 15-летней давности - фото

Британская актриса похвасталась роскошной фигурой в облегающем платье.

Известная британская актриса и модель, звезда сериала “Члены королевской семьи“ Элизабет Херли в очередной раз восхитила поклонников внешним видом. 54-летняя знаменитость похвасталась фигурой в обтягивающем наряде.

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На своей странице в Инстаграм Херли опубликовала снимок, где она позирует в черном платье с блестками у барной стойки. В описании к фото Элизабет заявила, что смогла влезть в наряд, который носила еще 15 лет назад.

“Зачем выходить, когда можно остаться? Зачем покупать новые платья, если ты можешь втиснуть себя в то, что было у тебя 15 лет?“, - написала актриса.

Элизабет Херли влезла в наряд 15-летней давности скриншот

Ранее Элизабет Херли выставила фото в бикини.

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