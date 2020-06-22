Блогер Настя Тропицель погибла во время отдыха на Бали
Читай также: В Великобритании умер знаменитый уличный кот по кличке Боб
Российский Instagram и Youtube блогер Настя Тропицель погибла в ДТП. 18-летняя девушка разбилась на байке во время отдыха на Бали. Шокирующую новость подтвердила мама знаменитости, опубликовал последний пост на ее странице в Instagram.
“К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. 😭😭😭 Я не могу в это поверить. Мама“, - говорится в публикации.
Как пишут росСМИ со ссылкой на очевидцев ДТП, что Настя и ее друг катались на мотоциклах и в какой-то момент они столкнулись. Тропицель не справилась с управлением и врезалась в разделительный бордюр. При этом она получила травмы, не совместимые с жизнью.
Ранее сообщалось, что умер актер кинотрилогии “Властелин колец“ Иэн Холм.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
Чего не в Крыму? Там же дедываевале! На Бали, вроде, не ваевале
Путын, ввяди вайскаааааааааааа
Коммуняцкое отродье, пиз..дело про 259 дней обороны (в реальности 20 дней)
Адмирал Октябрский, начальники штабов, комиссарье, предав личный состав,
на самолетах Дуглас и двух ПЛ, съеб...лись из Крыма, оставив подыхать пролетарское быдло
Гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы-ы-ы!!!
КАКАЯ-ТО СЦЫКЛЯ, МЫЖАБРАТЬЯ, АДИНАРОД!
ЕБЛОИДЫ КАЦАПСКИЕ, ИДИТЕ НАКУЙ! СДОХНИТЕ ВСЕ! УБЕЙТЕСЬ НА БАЙКАХ