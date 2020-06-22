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Блогер Настя Тропицель погибла во время отдыха на Бали

Комментариев: 7
18-летняя знаменитость попала в ДТП.
Блогер Настя Тропицель погибла во время отдыха на Бали
Блогер Настя Тропицель погибла во время отдыха на Бали
instagram.com/nastyatropi

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Российский Instagram и Youtube блогер Настя Тропицель погибла в ДТП. 18-летняя девушка разбилась на байке во время отдыха на Бали. Шокирующую новость подтвердила мама знаменитости, опубликовал последний пост на ее странице в Instagram.

“К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. 😭😭😭 Я не могу в это поверить. Мама“, - говорится в публикации.

Блогер Настя Тропицель погибла во время отдыха на Бали
Блогер Настя Тропицель погибла во время отдыха на Бали
скриншот

Как пишут росСМИ со ссылкой на очевидцев ДТП, что Настя и ее друг катались на мотоциклах и в какой-то момент они столкнулись. Тропицель не справилась с управлением и врезалась в разделительный бордюр. При этом она получила травмы, не совместимые с жизнью. 

Ранее сообщалось, что умер актер кинотрилогии “Властелин колец“ Иэн Холм.

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Теги: Настя Тропицель, умерла
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (7)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  22.06.2020, 10:16
Оценка:  0
гость
Вчера про х...у...й...л..а блевотину закинули, сегодня про шалаву, и так кацапьё каждый день трудится над своим имиджем, но он Украинцам и на х...у...й не нужен.
гость  (аноним)  22.06.2020, 10:13
Оценка:  0
гость
Новости из фашистской кацапской педерастии нам не интересны.
гость  (аноним)  22.06.2020, 10:13
Оценка:  0
гость
А чего эта м0ск0витская потаскуха делала на Бали?
Чего не в Крыму? Там же дедываевале! На Бали, вроде, не ваевале

Путын, ввяди вайскаааааааааааа
гость  (аноним)  22.06.2020, 10:08
Оценка:  0
гость
Скоро, годовщина обороны Севастополя (30 июня 1942 г)
Коммуняцкое отродье, пиз..дело про 259 дней обороны (в реальности 20 дней)
Адмирал Октябрский, начальники штабов, комиссарье, предав личный состав,
на самолетах Дуглас и двух ПЛ, съеб...лись из Крыма, оставив подыхать пролетарское быдло

Гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы-ы-ы!!!
гость  (аноним)  22.06.2020, 10:06
Оценка:  0
гость
КАЦАПСКАЯ ПАДАЛЬ СНОВА ЛЕЗЕТ В УКРАИНУ СО СВОЕЙ БЛЕВОТИНОЙ!
КАКАЯ-ТО СЦЫКЛЯ, МЫЖАБРАТЬЯ, АДИНАРОД!
ЕБЛОИДЫ КАЦАПСКИЕ, ИДИТЕ НАКУЙ! СДОХНИТЕ ВСЕ! УБЕЙТЕСЬ НА БАЙКАХ
griha1    22.06.2020, 10:02
Оценка:  0
griha1
одной обнаглевшей наркоманши мажорки стало меньше. туда им и дорога
griha1    22.06.2020, 10:02
Оценка:  0
griha1
одной обнаглевшей наркоманши мажорки стало меньше. туда им и дорога
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