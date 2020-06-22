18-летняя знаменитость попала в ДТП.

Блогер Настя Тропицель погибла во время отдыха на Бали instagram.com/nastyatropi

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Российский Instagram и Youtube блогер Настя Тропицель погибла в ДТП. 18-летняя девушка разбилась на байке во время отдыха на Бали. Шокирующую новость подтвердила мама знаменитости, опубликовал последний пост на ее странице в Instagram.

“К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. 😭😭😭 Я не могу в это поверить. Мама“, - говорится в публикации.

Блогер Настя Тропицель погибла во время отдыха на Бали скриншот

Как пишут росСМИ со ссылкой на очевидцев ДТП, что Настя и ее друг катались на мотоциклах и в какой-то момент они столкнулись. Тропицель не справилась с управлением и врезалась в разделительный бордюр. При этом она получила травмы, не совместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что умер актер кинотрилогии “Властелин колец“ Иэн Холм.

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