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Стало известно, какие актеры удостоятся звезды на Аллее славы в Голливуде

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В список вошли десять кинозвезд.
Стало известно, какие актеры удостоятся звезды на Аллее славы в Голливуде
Стало известно, какие актеры удостоятся звезды на Аллее славы в Голливуде
Getty Images

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Торговая палата Голливуда объявила имена актеров, которые удостоятся именной звезды на Аллее славы в 2021 году. Список был опубликован на официальном сайте организации. В перечень попали восемь артистов из США и двое из Великобритании.

Так, в следующем году на Аллее славы в Голливуде персональные звезды получат такие актеры и актрисы:

  • Звезда “Шерлока“ и “Доктора Стренджа“ Бенедикт Камбербэтч
  • Актер блокбастера “Трансформеры“ Шайа ЛаБаф
  • Звезда фильма “Невозможное“ Наоми Уоттс
  • Актер Зак Эфрон, известный по серии фильмов “Классный мюзикл“
  • Исполнитель роли Таноса в “Мстителях“ Джош Бролин
  • Актриса телесериала “Эта страшная буква „Р“ Лора Линни
  • Звезда “Американской истории преступлений“ Сара Полсон
  • Звезда “Друзей“ Кортни Кокс
  • Актер сериала “Мистер Робот“ Кристиан Слэйтер
  • Исполнитель роли Воителя в “Мстителях“ Дон Чидл

Ранее сообщалось, что рэпер 50 Cent получил именную звезду на голливудской Аллее славы.

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Теги: Аллея славы в Голливуде
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Источник: Ivona bigmir)net

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