Стало известно, какие актеры удостоятся звезды на Аллее славы в Голливуде

В список вошли десять кинозвезд.

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Торговая палата Голливуда объявила имена актеров, которые удостоятся именной звезды на Аллее славы в 2021 году. Список был опубликован на официальном сайте организации. В перечень попали восемь артистов из США и двое из Великобритании.

Так, в следующем году на Аллее славы в Голливуде персональные звезды получат такие актеры и актрисы:

Звезда “Шерлока“ и “Доктора Стренджа“ Бенедикт Камбербэтч

Актер блокбастера “Трансформеры“ Шайа ЛаБаф

Звезда фильма “Невозможное“ Наоми Уоттс

Актер Зак Эфрон , известный по серии фильмов “Классный мюзикл“

, известный по серии фильмов “Классный мюзикл“ Исполнитель роли Таноса в “Мстителях“ Джош Бролин

Актриса телесериала “Эта страшная буква „Р“ Лора Линни

Звезда “Американской истории преступлений“ Сара Полсон

Звезда “Друзей“ Кортни Кокс

Актер сериала “Мистер Робот“ Кристиан Слэйтер

Исполнитель роли Воителя в “Мстителях“ Дон Чидл

Ранее сообщалось, что рэпер 50 Cent получил именную звезду на голливудской Аллее славы.

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