Стало известно, какие актеры удостоятся звезды на Аллее славы в Голливуде
В список вошли десять кинозвезд.
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Торговая палата Голливуда объявила имена актеров, которые удостоятся именной звезды на Аллее славы в 2021 году. Список был опубликован на официальном сайте организации. В перечень попали восемь артистов из США и двое из Великобритании.
Так, в следующем году на Аллее славы в Голливуде персональные звезды получат такие актеры и актрисы:
- Звезда “Шерлока“ и “Доктора Стренджа“ Бенедикт Камбербэтч
- Актер блокбастера “Трансформеры“ Шайа ЛаБаф
- Звезда фильма “Невозможное“ Наоми Уоттс
- Актер Зак Эфрон, известный по серии фильмов “Классный мюзикл“
- Исполнитель роли Таноса в “Мстителях“ Джош Бролин
- Актриса телесериала “Эта страшная буква „Р“ Лора Линни
- Звезда “Американской истории преступлений“ Сара Полсон
- Звезда “Друзей“ Кортни Кокс
- Актер сериала “Мистер Робот“ Кристиан Слэйтер
- Исполнитель роли Воителя в “Мстителях“ Дон Чидл
Ранее сообщалось, что рэпер 50 Cent получил именную звезду на голливудской Аллее славы.
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