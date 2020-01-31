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Рэпер 50 Cent получил именную звезду на голливудской Аллее славы

Комментариев: 2
Как прошла торжественная церемония открытия звезды 50 cent на Аллее славы в Голливуде.
Рэпер 50 Cent получил именную звезду на голливудской Аллее славы
Рэпер 50 Cent получил именную звезду на голливудской Аллее славы
Getty Images

Популярный американский рэпер, актер и продюсер 50 Cent (настоящее имя - Кертис Джексон) стал обладателем именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

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На торжественной церемонии открытия, которая состоялась в четверг, 30 января, 44-летний исполнитель появился в компании своей возлюбленной Джамира Хайнс и коллег по сцене, рэперов Eminem и Dr Dre. Для мероприятия 50 Cent выбрал серый костюм в клетку, красный гольф и белые кроссовки.

Смотри, как прошла торжественная церемония открытия звезды 50 cent на Аллее славы в Голливуде: 

Напомним, ранее именную звезду на Аллее славы в Голливуде получила актриса Кирстен Данст.

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Теги: 50 Cent, Аллея славы в Голливуде
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  31.01.2020, 17:27
Оценка:  0
гость
Кто этот немытый?
гость  (аноним)  31.01.2020, 16:32
Оценка:  0
гость
А что он такого сделал? Эминему хоть дали?
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