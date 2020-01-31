Рэпер 50 Cent получил именную звезду на голливудской Аллее славы

Как прошла торжественная церемония открытия звезды 50 cent на Аллее славы в Голливуде.

Популярный американский рэпер, актер и продюсер 50 Cent (настоящее имя - Кертис Джексон) стал обладателем именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

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На торжественной церемонии открытия, которая состоялась в четверг, 30 января, 44-летний исполнитель появился в компании своей возлюбленной Джамира Хайнс и коллег по сцене, рэперов Eminem и Dr Dre. Для мероприятия 50 Cent выбрал серый костюм в клетку, красный гольф и белые кроссовки.

Смотри, как прошла торжественная церемония открытия звезды 50 cent на Аллее славы в Голливуде:

Напомним, ранее именную звезду на Аллее славы в Голливуде получила актриса Кирстен Данст.

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