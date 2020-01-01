День рождения Мерил Стрип: ТОП-10 лучших фильмов обладательницы трех "Оскаров"

22 июня артистке исполняется 71 год.

В понедельник, 22 июня, одна из величайших кинозвезд современности, американская актриса и продюсер Мерил Стрип отмечает день рождения. Артистке исполняется 71 год.

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Мерил впервые появилась в кино в 28-летнем возрасте. Дебют актрисы состоялся в 1977 году в мелодраме “Джулия“. Спустя год Стрип снялась в военной драме “Охотник на оленей“. Картина принесла актрисе первую номинацию на “Оскар“.

Сейчас именинница является обладательницей трех “Оскаров“. Первую статуэтку она получила за роль Джоанны в драме “Крамер против Крамера“. Во второй раз награду ей вручили за исполнение роли Софи Завистовски в фильме “Выбор Софи“. Еще одного “Оскара“ Стрип получила за роль Маргарет Тэтчер в биографической ленте “Железная леди“.

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Кроме того, знаменитость неоднократно становилась лауреаткой “Золотого глобуса“, BAFTA, Премия Гильдии киноактеров и “Эмми“. Всего Мерил снялась в более семидесяти фильмах и сериалах.

По случаю дня рождения знаменитой актрисы Ivona предлагает вспомнить лучшие картины с участием именинницы.

“Охотник на оленей“ (1978)

“Крамер против Крамера“ (1979)

“Выбор Софи“ (1982)

“Из Африки“ (1985)

“Мосты округа Мэдисон“ (1995)

“Часы“ (2002)

“Дьявол носит Prada“ (2006)

“Мамма миа!“ (2008)

“Железная леди“ (2011)

“Флоренс Фостер Дженкинс“ (2016)

Напомним, 22 июня свой день рождения также отмечает украинский ведущий Сергей Притула.

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