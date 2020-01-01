День рождения Мерил Стрип: ТОП-10 лучших фильмов обладательницы трех "Оскаров"
В понедельник, 22 июня, одна из величайших кинозвезд современности, американская актриса и продюсер Мерил Стрип отмечает день рождения. Артистке исполняется 71 год.
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Мерил впервые появилась в кино в 28-летнем возрасте. Дебют актрисы состоялся в 1977 году в мелодраме “Джулия“. Спустя год Стрип снялась в военной драме “Охотник на оленей“. Картина принесла актрисе первую номинацию на “Оскар“.
Сейчас именинница является обладательницей трех “Оскаров“. Первую статуэтку она получила за роль Джоанны в драме “Крамер против Крамера“. Во второй раз награду ей вручили за исполнение роли Софи Завистовски в фильме “Выбор Софи“. Еще одного “Оскара“ Стрип получила за роль Маргарет Тэтчер в биографической ленте “Железная леди“.
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Кроме того, знаменитость неоднократно становилась лауреаткой “Золотого глобуса“, BAFTA, Премия Гильдии киноактеров и “Эмми“. Всего Мерил снялась в более семидесяти фильмах и сериалах.
По случаю дня рождения знаменитой актрисы Ivona предлагает вспомнить лучшие картины с участием именинницы.
- “Охотник на оленей“ (1978)
- “Крамер против Крамера“ (1979)
- “Выбор Софи“ (1982)
- “Из Африки“ (1985)
- “Мосты округа Мэдисон“ (1995)
- “Часы“ (2002)
- “Дьявол носит Prada“ (2006)
- “Мамма миа!“ (2008)
- “Железная леди“ (2011)
- “Флоренс Фостер Дженкинс“ (2016)
Напомним, 22 июня свой день рождения также отмечает украинский ведущий Сергей Притула.
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