Звезда "Района Мелроуз" выходит замуж

Актриса Хизер Локлир получила предложение руки и сердца в конце апреля.

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Звезда популярного сериала 90-х “Район Мелроуз“ Хизер Локлир выходит замуж. Возлюбленным 58-летней актрисы стал бывший гонщик Крис Хейссер.

Хизер получила предложение от Криса в конце апреля. Об этом изданию People сообщил источник, приближенный к паре.

Еще год назад Хизер Локлир значилась в списке нарушителей закона, благодаря частым инцидентам с употреблением наркотиков и вождению в состоянии алкогольного опьянения. А два года назад она была арестована за избиение своего жениха Криса Хейссера.

Ранее сообщалось, что вдова Хита Леджера родила второго ребенка.

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