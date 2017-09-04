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Звезда "Района Мелроуз" выходит замуж

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Актриса Хизер Локлир получила предложение руки и сердца в конце апреля.
Звезда "Района Мелроуз" выходит замуж
Звезда "Района Мелроуз" выходит замуж
Getty Images

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Звезда популярного сериала 90-х “Район Мелроуз“ Хизер Локлир выходит замуж. Возлюбленным 58-летней актрисы стал бывший гонщик Крис Хейссер.

Хизер получила предложение от Криса в конце апреля. Об этом изданию People сообщил источник, приближенный к паре.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My favorite person on earth. 40 years later

Публикация от Heather Locklear (@heatherlocklear)

Еще год назад Хизер Локлир значилась в списке нарушителей закона, благодаря частым инцидентам с употреблением наркотиков и вождению в состоянии алкогольного опьянения. А два года назад она была арестована за избиение своего жениха Криса Хейссера.

Ранее сообщалось, что вдова Хита Леджера родила второго ребенка.

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Теги: Хизер Локлир, актриса, замуж
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