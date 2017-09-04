Звезда "Района Мелроуз" выходит замуж
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Звезда популярного сериала 90-х “Район Мелроуз“ Хизер Локлир выходит замуж. Возлюбленным 58-летней актрисы стал бывший гонщик Крис Хейссер.
Хизер получила предложение от Криса в конце апреля. Об этом изданию People сообщил источник, приближенный к паре.
Еще год назад Хизер Локлир значилась в списке нарушителей закона, благодаря частым инцидентам с употреблением наркотиков и вождению в состоянии алкогольного опьянения. А два года назад она была арестована за избиение своего жениха Криса Хейссера.
Ранее сообщалось, что вдова Хита Леджера родила второго ребенка.
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